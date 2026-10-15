La diputada María Teresa Ealy confirmó que llevó a cabo su registro oficial para buscar la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México como aspirante de Morena, en las próximas elecciones 2027.

A través de sus redes sociales, María Teresa Ealy afirmó que “dio un paso al frente por Miguel Hidalgo” con la intención de que Morena arrebate a la oposición esta importante demarcación capitalina.

María Teresa Ealy destaca firmeza para contener por la alcaldía Miguel Hidalgo con Morena en 2027

Como parte del movimiento de fichas para 2027 en la CDMX, María Teresa Ealy hizo oficial su inscripción como Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en la alcaldía Miguel Hidalgo.

María Teresa Ealy busca la alcaldía Miguel Hidalgo como aspirante de Morena en 2027 (María Teresa Ealy)

En su mensaje, Ealy afirmó que no busca solo ocupar un espacio en la boleta electoral, pues su objetivo es hacer que “las cosas sucedan” por el bien de la alcaldía.

Para ello, destacó su convicción para ser parte de este proceso, una batalla electoral que afrontará “de frente, sin miedo y sin pedir permiso” para hacer su trabajo.

La morenista subrayó su compromiso de asumir el reto político de forma directa, señalando que la contienda requerirá firmeza frente a los cuestionamientos y controversias inherentes al proceso electoral.

En su planteamiento, María Teresa Ealy enfatizó la importancia de ganar espacios a través del esfuerzo constante en las calles y la defensa activa de sus convicciones ante los vecinos de la demarcación.

Asimismo, Morena dará seguimiento puntual al desarrollo de este liderazgo emergente, el cual busca estructurar una opción altamente competitiva para los habitantes de la Miguel Hidalgo.

Con esta inscripción, se inicia formalmente un periodo de intenso despliegue territorial enfocado en construir acuerdos con diversos sectores sociales y fortalecer los comités de base.