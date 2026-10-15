Citlalli Hernández, comisionada de Morena para las elecciones 2027, reiteró que no tiene intención de registrarse como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, aunque dejó abierta la puerta a un eventual consenso.

No me voy a registrar, no es mi intención. Si hay la búsqueda de algún consenso conmigo o con alguien más, pues se podrá generar después del registro. Citlalli Hernández

Ante los medios, Citlalli Hernández dijo que, en este momento, su prioridad es el proceso de definición de coordinaciones y coaliciones de Morena, por lo que no se registrará como aspirante a la Cuauhtémoc.

Citlalli Hernández descarta registro para la Cuauhtémoc, pero deja abierta la puerta a un consenso

Citlalli Hernández fue contundente sobre si se registrará como aspirante a la Cuauhtémoc en las elecciones de CDMX y dijo que no, pese a que compañeros de Morena la han mencionado para competir por el cargo.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de elecciones de Morena. (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La morenista destacó que su prioridad es concluir el proceso de definición de coordinaciones y coaliciones electorales del partido rumbo a las elecciones 2027, por lo que no se registrará.

Hernández explicó que la comisión electoral de Morena cuenta con mecanismos para definir candidaturas, entre ellos:

Consenso

Encuestas

Sorteo

Por lo anterior, aunque descartó la posibilidad de registrarse como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, dejó abierta la puerta para llegar a ser candidata si el partido llega a un consenso con ella.

Sostuvo que continuará apoyando a Morena desde la responsabilidad que le corresponda y que, si mediante el diálogo se alcanza un consenso para respaldar su perfil o el de otra persona, contribuirá al proceso.

Asimismo, Citlalli Hernández señaló que la intención de quienes han propuesto su nombre es encontrar una figura capaz de generar unidad dentro de Morena y competir por la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con Citlalli Hernández, se espera que los trabajos para la definición de coordinaciones y coaliciones de Morena concluyan en diciembre 2026, por lo que, posteriormente, podría darse a conocer su candidatura.