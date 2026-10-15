Citlalli Hernández, comisionada de Morena para las elecciones 2027, reiteró que no tiene intención de registrarse como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, aunque dejó abierta la puerta a un eventual consenso.
No me voy a registrar, no es mi intención. Si hay la búsqueda de algún consenso conmigo o con alguien más, pues se podrá generar después del registro.Citlalli Hernández
Ante los medios, Citlalli Hernández dijo que, en este momento, su prioridad es el proceso de definición de coordinaciones y coaliciones de Morena, por lo que no se registrará como aspirante a la Cuauhtémoc.
Citlalli Hernández descarta registro para la Cuauhtémoc, pero deja abierta la puerta a un consenso
Citlalli Hernández fue contundente sobre si se registrará como aspirante a la Cuauhtémoc en las elecciones de CDMX y dijo que no, pese a que compañeros de Morena la han mencionado para competir por el cargo.
La morenista destacó que su prioridad es concluir el proceso de definición de coordinaciones y coaliciones electorales del partido rumbo a las elecciones 2027, por lo que no se registrará.
Hernández explicó que la comisión electoral de Morena cuenta con mecanismos para definir candidaturas, entre ellos:
- Consenso
- Encuestas
- Sorteo
Por lo anterior, aunque descartó la posibilidad de registrarse como aspirante a la alcaldía Cuauhtémoc, dejó abierta la puerta para llegar a ser candidata si el partido llega a un consenso con ella.
Sostuvo que continuará apoyando a Morena desde la responsabilidad que le corresponda y que, si mediante el diálogo se alcanza un consenso para respaldar su perfil o el de otra persona, contribuirá al proceso.
Asimismo, Citlalli Hernández señaló que la intención de quienes han propuesto su nombre es encontrar una figura capaz de generar unidad dentro de Morena y competir por la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con Citlalli Hernández, se espera que los trabajos para la definición de coordinaciones y coaliciones de Morena concluyan en diciembre 2026, por lo que, posteriormente, podría darse a conocer su candidatura.