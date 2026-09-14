El Instituto Electoral Ciudad de México (IECM) ha trazado su ruta con las fechas clave rumbo al 6 de junio para las próximas Elecciones CDMX 2027.

Por lo que lo que las fechas clave rumbo al 6 de junio en el calendario electoral de las Elecciones CDMX 2027 son:

15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero 2027 - Inicio de periodo de captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido

4 de enero al 12 de febrero 2027 - Precampañas para Diputaciones y Alcaldías

Del 8 al 15 de marzo 2027 - Recepción de documentos para el registro de candidaturas a Diputaciones y Alcaldía

Entre el 22 de marzo y el 3 de abril 2027 - Aprobación de registros de candidaturas a Diputaciones y Alcaldía

Del 4 de abril al 2 de junio de 2027 - Campañas de Diputaciones de Mayoría Relativa, Alcaldías y Concejalías

2 al 6 de junio de 2027 - Veda electoral

6 de junio de 2027 - Jornada Electiva

Del 10 al 12 de junio de 2027 - Declaratoria de validez y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que hayan obtenido el triunfo en las elecciones de Diputaciones de Mayoría Relativa, Alcaldías y Diputación Migrante

12 de junio - Expedición de las constancias de asignación de Diputaciones de Representación Proporcional

Elecciones CDMX 2027: conoce las fechas clave rumbo al 6 de junio (Instituto Electoral Ciudad de México )

Esto se votará en las Elecciones CDMX 2027

Durante las Elecciones CDMX 2027 del 6 de junio, la capital del país estará eligiendo sus representantes para 286 cargos públicos, tras las diversas actividades previstas en el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario (PELO)2026-2027.

De los 286 cargos públicos para las Elecciones CDMX 2027 se elegirán a:

16 titularidades de Alcaldías

204 Concejalías

66 Diputaciones (34 serán electas por voto directo, incluida una Diputación Migrante, y 32 por el principio de representación proporcional)

Mientras que la jornada electoral del 6 de junio se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana para concluir a las 6:00 de la tarde.