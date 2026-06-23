El Metro CDMX anunció un operativo especial para el partido México vs Chequia del Mundial 2026, que se jugará el miércoles 24 de junio.

Tres líneas del Metro CDMX ampliarán su horario (Especial)

Con el fin de apoyar la movilidad de los aficionados que acudirán al Estadio Banorte y a los festejos en Reforma, las líneas 1, 2 y 3 extenderán su servicio hasta la 1:00 a.m. del jueves 25.

Sin embargo, el último tren de Metro cada dirección saldrá a las 12:30 a.m., por lo que se recomienda planear los viajes con anticipación.

¿Cuáles son la líneas con horario extendido del Metro CDMX por el México vs Chequia?

De acuerdo con una publicación de Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las líneas 1, 2 y 3 tendrán horario extendido por el México vs Chequia del Mundial 2026.

Las tres líneas mencionadas del Metro CDMX terminarán su servicio una hora después de lo habitual; es decir, a la 1:00 a.m. del jueves 25.

Esto con el fin de apoyar la movilidad de todas las personas que se den cita tanto en el Estadio Banorte, como en el Ángel de la Independencia en Reforma.

Previniendo los posibles festejos que se den después del partido, en caso de que haya un resultado positivo, como ha sido en los dos anteriores encuentros de la Selección Mexicana.

Metro CDMX pide tomar precauciones a quienes acudan al México vs Chequia a pesar del horario extendido

A pesar de que el Metro CDMX ampliará una hora el horario de tres de sus líneas, se pide a los aficionados que irán al México vs Chequia del Mundial 2026 que tomen sus precauciones.

Esto debido a que aunque las estaciones cerrarán a la 1:00 a.m. del jueves 25, el último tren de ambas direcciones de las líneas con horario extendido saldrá a las 12:30 a.m.

Por ello, se pide planear bien los viajes para que los aficionados que vayan al México vs Chequia del Mundial 2026, así como al Ángel de la Independencia, no se queden varados.

Lo recomendable es estar en las estaciones de las líneas mencionadas (1, 2 y 3) antes de las 12:30 a.m. para evitar problemas.