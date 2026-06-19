México vs Chequia jugarán en la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 el jueves 24 de junio en el Estadio Banorte.

Después de ganar en su debut a Sudáfrica y doblar a Corea, México aseguró el liderato del Grupo A del Mundial 2026, y el duelo ante Chequia es de trámite para el Tri.

Partido: México vs Chequia

Fase: Jornada 3

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

La Selección Mexicana suma dos triunfos en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Fecha del próximo partido de México en el Mundial 2026

El miércoles 24 de junio el Estadio Banorte recibirá el partido México vs Chequia, en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Hora y sede del próximo partido de México en el Mundial 2026

Chequia será el último rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026 en punto de las 19 horas en el Estadio Banorte.

El partido podrá verse a través de las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Chequia

Fase: Jornada 3

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo va México en el Mundial 2026?

México ya clasificó con seis puntos a la segunda fase del Mundial 2026, aunque todavía debe jugar la tercera jornada de la fase de grupos ante Chequia.

Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, México venció a Sudáfrica en la Jornada 1 del Grupo A en el Mundial 2026.

Este jueves 18 de junio, en la Jornada 2, el Tri doblegó 1-0 a Corea con tanto de Luis Romo, para asegurar el liderato del grupo, por lo que jugará los dieciseisavos de final en el Estadio Banorte.