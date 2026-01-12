La jefa de gobierno Clara Brugada adelantó que presentará una Ley de Regulación de Refugios de Animales ante el Congreso de la CDMX la próxima semana, para garantizar el bienestar animal.

Dicha ley se da tras la situación entre Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck en Cuajimalpa, que tal como declaró el gobierno de CDMX, su disputa hizo de lado a los animales.

Ley de Regulación de Refugios de Animales: Gobierno de CDMX la presentará la próxima semana

Será el miércoles 21 de enero de 2026 que el gobierno presentará la Ley de Regulación de Refugios de Animales ante el Congreso de la CDMX como anunció Clara Brugada en conferencia de prensa.

Acorde con lo señalado por Clara Brugada, la Ley de Regulación de Refugios de Animales buscará revisar y monitorear albergues como Refugio Franciscano, así como garantizar que cumplan con la normativa.

Por otra parte, se especificará cómo deben ser los refugios de animales para evitar situaciones de hacinamiento o insalubridad, por lo que la ley de regulación es respuesta a caso Refugio Franciscano.

Asimismo, Clara Brugada anunció que se construirá un nuevo hospital veterinario más céntrico para toda la ciudad, además de un gran albergue para animales que estará listo en cuatro meses.

A su vez, declaró que se construirá un hospital veterinario en cada Utopía que se construya en CDMX (objetivo de 100), así como la construcción de una Utopía dedicada sólo a los perros.

Gobierno de CDMX se deslinda de disputa entre Refugio Franciscano y Fundación Haghenbeck

Por otra parte, el gobierno de CDMX denunció que el rescate de casi mil animales se dio por las denuncias sobre Refugio Franciscano y es ajeno a su disputa con la Fundación Antonio Haghenbeck.

Tal como señalaron Clara Brugada e integrantes del gobierno de CDMX, fue a raíz de la disputa que PAOT comenzó investigaciones sobre la situación de los animales en el predio.

Tras encontrarse hasta un crematorio clandestino, es que se sacó a los animales, por lo que descartan tener intereses económicos como un proyecto inmobiliario con Be Grand.

El gobierno de CDMX aseveró que respetarán la decisión judicial entre la disputa y que mañana martes 13 de enero recibirán a administradores de Refugio Franciscano.