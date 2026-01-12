Nicolás Carrancedo es un empresario inmobiliario con formación en economía y finanzas, fundador y director general de Be Grand, una de las más desarrolladas del sector. Continúa leyendo para conocer todo acerca de la trayectoria de Carrancedo.

¿Quién es Nicolás Carrancedo Ocejo?

Nicolás Carrancedo Ocejo es un empresario y desarrollador inmobiliario mexicano, conocido por ser dueño, fundador y director general de Be Grand, una de las principales empresas de desarrollo de vivienda residencial y de lujo en la Ciudad de México, que además cuenta con presencia internacional.

Be Grand opera como BEGRAND, S.A.P.I. de C.V., una sociedad promotora de inversión con proyectos en zonas premium como Santa Fe, Polanco, Coyoacán y Reforma.

Bajo su liderazgo, Be Grand ha desarrollado más de 20 proyectos de alto perfil y ha extendido su portafolio con inversiones y adquisiciones de vivienda existente para ampliar su oferta residencial y comercial.

¿Qué edad tiene Nicolás Carrancedo Ocejo?

En el 2019, el prospecto de inversión de la empresa señaló que Nicolás Cerrancejo tenía 43-42 años, por lo que actualmente tiene cerca de 48 o 49 años.

¿Nicolás Carrancedo Ocejo tiene esposa?

No hay información sobre la vida sentimental de Carrancedo Ocejo, pues mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Nicolás Carrancedo Ocejo?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Nicolás Carrancedo Ocejo tiene hijos?

No hay información sobre si Nicolás Carrancedo tiene hijos, pues la información disponible sobre él se centra en su trayectoria profesional.

¿Qué estudió Nicolás Carrancedo Ocejo?

Nicolás Carrancedo Ocejo es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Además, cuenta con un certificado de inversiones (Investments Certificate) por la Northwestern University en Evanston, Illinois.

¿En qué ha trabajado Nicolás Carrancedo Ocejo?

Nicolás Carrancedo se ha desempeñado en negocios, siendo el propietario mayoritario y director general de Be Grand.

Su empresa se centra en el desarrollo de proyectos residenciales de lujo y construcción vertical en zonas de alto valor de la Ciudad de México. Be Grand se constituyó como sociedad en 2014, aunque desde el 2003 ya contaba con proyectos.

Asimismo, fue CEO de Grupo Autouno, empresa familiar con operaciones en automotriz (concesionarias) antes de enfocarse en el sector inmobiliario.

Ha tenido cargos de gestión en el sector automotriz y financiero, incluyendo posiciones en Grupo Financiero InverMéxico (1994–1997) y como gerente general en una concesionaria Volkswagen (1997–2002).