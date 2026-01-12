La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, aclaró que no tienen ningún interés en el precio del Refugio Franciscano y respetarán el fallo judicial.

Asimismo, Clara Brugada aseguró que el predio ubicado en Cuajimalpa seguirá su proceso judicial para determinar a quién corresponde la posesión de donde antes estaba el Refugio Franciscano.

Gobierno de CDMX se regirá por el fallo judicial del predio del Refugio Franciscano

En conferencia de prensa para hablar sobre el Refugio Franciscano en el que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y otras dependencias de la CDMX intervinieron en su desalojo, Clara Brugada rechazó interés en el predio.

Desmintiendo el vínculo del gobierno de la CDMX con el predio donde estaba el Refugio Franciscano, Brugada aseguró que es “un conflicto entre particulares”.

Por ello, la jefa de gobierno aseguró que la CDMX esperará el fallo judicial que la Fiscalía determine sobre el predio en Cuajimalpa. Además de que “no vamos a intervenir en la disputa”.

“El gobierno de la CDMX respetará la resolución judicial que determine a quién corresponda la restitución del predio”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX.

Asimismo, señaló que si el predio resulta con un fallo a favor de “quienes hoy no tienen posesión” se respetará.

En cambio, si la Fiscalía da el fallo al Refugio Franciscano se aceptará, pero siempre se priorizará el bienestar animal.

Por otra parte, recordó que independientemente del fallo, en su administración no se permitirá la construcción de departamentos en el predio.

Disputa del predio del Refugio Franciscano es con la Fundación Antonio Haghenbeck

La CDMX respetará el fallo que se de sobre el predio del Refugio Franciscano, con el que la Fundación Antonio Haghenbeck se disputa.

César Cravioto Romero, secretario de gobierno de la CDMX, recordó que la disputa por el predio es por la vía civil entre la Fundación Antonio Haghenbeck y el Refugio Franciscano.

“Es un conflicto entre particulares derivado de un juicio civil por la posesión del predio ubicado en Cuajimalpa”. César Cravioto Romero, secretario de gobierno de la CDMX.

Por otra parte, señaló que este inició desde 2021 y que la Fundación Antonio Haghenbeck pudo tomar posesión en diciembre 2025 por una resolución judicial.

Sin embargo, Cravioto explicó que aunque se tuvo comunicación ambas partes “ninguna dio prioridad al bienestar animal” por lo que se derivó el desalojo tras una orden por maltrato animal.