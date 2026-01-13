En seguimiento al caso del Refugio Franciscano, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, verificó las condiciones en las que se encuentran los perros rescatados.

Lo anterior durante una visita que llevó a cabo Clara Brugada el martes 13 de enero de 2026 a las instalaciones del refugio temporal que se habilitó al interior de la Utopía Gustavo A. Madero.

Clara Brugada asegura perros rescatados del Refugio Franciscano están en condiciones adecuadas

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, realizó una visita especial a la Utopía Gustavo A. Madero, con la finalidad de verificar las condiciones de los perros rescatados del Refugio Franciscano.

Ante medios de comunicación, la mandataria capitalina aseveró que los cientos de perros que fueron trasladados al nuevo albergue, se encuentran bien y reciben atenciones adecuadas.

“Están en buenas condiciones (...) los perritos que están en la Utopía de la GAM están en buenas condiciones, están comiendo bien, tiene médicos 24/7 y tienen limpieza permanente” Clara Brugada

A pesar de que señaló que el sitio es muy amplio y adecuado, Clara Brugada adelantó que los 183 animales serán llevados por la PAOT a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSP.

En el sitio al que se les trasladará, recordó que ya hay perros rescatados y se están construyendo más espacios para recibir a los perros que de momento están el albergue temporal de la GAM.

De esa manera, respondió a las versiones que aseguraban que en la BVA los caninos serían sacrificados, pues rechazó que se tenga ese plan, por lo que llamó a evitar la difusión de falsedades.

Recorrimos junto a la jefa de gobierno de la #CDMX, Clara Brugada, el Deportivo Hermanos Galeana, donde hay 183 perros rescatados del Refugio Franciscano, en #Cuajimalpa.



Esta visita se hizo para contatar que los animales resguardados aquí se encuentran en buenas condiciones.… pic.twitter.com/5oclLX71OV — Nacho Lozano (@nacholozano) January 13, 2026

Gobierno de la CDMX rescató 858 perros del Refugio Franciscano

Cabe recordar que luego de la intervención de las autoridades capitalinas, el total de 858 perros que vivían en el Refugio Franciscano de Cuajimalpa encontrados con vida, fueron trasladados a 3 albergues de la CDMX:

Refugio del Ajusco: 304 caninos

Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 caninos

Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 caninos

Además, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) comunicó que del total de animales rescatados, 57 estaban en condiciones médicas a considerar, 20 perros y 37 gatos, por lo que se les llevó a hospitales.

En los refugios, se asegura que cuentan con las condiciones necesarias para su recuperación progresiva, así como para que se garantice su bienestar mientras avanza su proceso de adopción.

Con respecto a dicho punto, Clara Brugada dijo que en estos momentos los perros están en etapa de vacunación para que se pueda continuar con las acciones de comunicación para su adopción.