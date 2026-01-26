Aunque la Constitución en México ya reconoce a los animales como seres sintientes, la Ley de Bienestar Animal donde se aplicaría la primera “está congelada” en la Cámara de Diputados.

Las 102 iniciativas para la Ley de Bienestar Animal caducaron porque la Cámara de Diputados no las discutió, quedando vigente únicamente una en el Senado, pero que dejaría en desamparo la protección de animales para consumo humano.

Ley de Bienestar Animal sigue sin ser discutida por Cámara de Diputados y Senado

Desde diciembre de 2024 se aprobaron las reformas en la Constitución donde se vela por el bienestar animal en México. Sin embargo, activistas denuncian que la Ley de Bienestar Animal está “congelada”.

En una entrevista para La Jornada, Dulce Ramírez de Igualdad Animal, señaló que 102 iniciativas presentadas por activistas sobre la Ley de Bienestar Animal caducaron porque la Cámara de Diputados no las discutió.

Por otra parte, explicó que aún queda una vigente en la Cámara de Senadores que presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero que está por vencerse y considera deja lejos del bienestar animal a los destinados para consumo humano.

Vacas en establo. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Ante el nulo avance para la Ley de Bienestar Animal, Ramírez compartió que presentarán junto a Movimiento Ciudadano (MC) una iniciativa que espera las Comisiones de Medio Ambiente tomen en cuenta para sus trabajos.

Asimismo, apuntó que la Ley de Bienestar Animal debe tomar en cuenta el bienestar animal hasta de los animales que son criados para consumo humano, sosteniendo que debe de tomarse en cuenta en cinco “dominios”:

Nutrición

Ambiente

Salud

Comportamiento

Estado mental

Para Igualdad Animal, aún con animales criados para consumo; por ejemplo las gallinas, estás deben de criarse en un ambiente donde puedan ser libres de rascar tierra si así lo desean y no en una jaula donde no exista la movilidad.

Asimismo, apuntó que esta Ley faltante debe tener impacto no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal.

Industria cárnica podría estar detrás de que la Ley de Bienestar Animal esté congelada

Dulce Ramírez de Igualdad Animal denunció que iniciativas para la Ley de Bienestar Animal presentadas a la Cámara de Diputados caducaron, explicando que la posibilidad de que la industria cárnica haya intervenido en ello.

Aunque Ramírez no expuso las pruebas, no dudó en que la presión de la industria cárnica sobre la Ley de Bienestar Animal haya llevado a que la Cámara de Diputados decidiera no discutir ninguna.