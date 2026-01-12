En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, aseguró que los animales de Refugio Franciscano están en un espacio digno y seguro.

“Los perros rescatados se encuentran bien atendidos; están siendo correctamente alimentados; reciben atención médica; están en proceso de vacunación”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

El motivo de la conferencia y la aclaración de las autoridades se da tras el desalojo de casi mil animales del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, el pasado 7 de enero.

Más de 300 perros rescatados del Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

Animales del Refugio Franciscano están en un espacio digno: Clara Brugada

Tras las diversas noticias que Clara Brugada declaró como falsas referente a los animales del Refugio Franciscano, aseguró que estos se encuentran en espacios seguros con cuidados permanentes.

Al respecto, Clara Brugada explicó que están bien cuidados y alimentados, en proceso de ser vacunados y bajo atención constante de parte de médicos veterinarios que atienden sus heridas.

Aseguró a su vez que la prioridad es el bienestar de los animales de Refugio Franciscano, por lo que su estadía en la Utopía GAM es temporal, mientras son tratados .

Ya que serán llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para posteriormente realizar campañas de adopción masiva.

Clara Brugada destacó a su vez que el sacar a los animales del predio se deriva de las denuncias de maltrato contra los animales tras una orden judicial, por lo que fueron rescatados.

Refugio Franciscano ni Fundación Antonio Haghenbeck se centraron en bienestar de los animales: CDMX

El Gobierno de CDMX emitió un comunicado en el que aseveran que ninguna de las partes se centró en el bienestar de los animales.

Referente a este punto se señaló que fue a partir de que la Fundación Antonio Haghenbeck tomó posesión del predio, que ni dicho organismo ni Refugio Franciscano se centraron en las especies.

Al respecto, Clara Brugada aclaró en la conferencia que es preocupante que se utilice el discurso de proteger a los animales, por lo cual comenzó una investigación PAOT.

Asimismo, en el comunicado se señaló que se respetará la decisión del juez en la disputa entre Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck.