El Refugio Franciscano sostuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México (CDMX) y acordaron frenar el proyecto inmobiliario en el predio de Cuajimalpa.

Asimismo, el Refugio Franciscano compartió con su comunidad el resto de los acuerdos que logró en su reunión con el gobierno de la CDMX.

Refugio Franciscano y la CDMX acuerdan rechazo al proyecto inmobiliario en el predio

Las palabras que pronunció la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, fueron confirmadas en la reunión que representantes sostuvieron en el Refugio Franciscano.

Por un comunicado compartido por el Refugio Franciscano se confirmó que tuvieron una reunión con César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, con quien se abordó el tema del predio de donde fueron desalojados en Cuajimalpa.

El Refugio Franciscano confirmó el compromiso dado por Clara Brugada sobre el rechazo en su administración del proyecto inmobiliario en el predio de donde la PAOT los desalojó.

“No se permitirá el desarrollo inmobiliario en el predio de Cuajimalpa que dejó don Antonio Haghenbeck para el cuidado animal, donde ha tenido su sede el Refugio Franciscano por más de 48 años”. Comunicado del Refugio Franciscano.

Asimismo, la asociación explicó a la comunidad animalista su compromiso por “ejercer nuestros derechos y defender el legado de don Antonio Haghenbeck” quien les heredó el predio en 1977.

Según el refugio, Haghenbeck dejó explícito en su testamento que el predio “específico y generoso” era para el Refugio Franciscano.

Comunicado del Refugio Franciscano sobre acuerdos con gobierno de la CDMX. (@Ref_Franciscano)

Los acuerdos del Refugio Franciscano con la CDMX

El Refugio Franciscano llegó al acuerdo con la CDMX sobre el impedir el proyecto inmobiliario en el predio de Cuajimalpa, pero también abordaron otros temas.

Fiscalización directa y bienestar animal: Se asistirá los lugares donde los animales del Refugio Franciscano fueron llevados y se realizará un conteo/supervisión presencial de ellos.

No criminalización ni política pública punitiva: No se privará de la libertad a ninguna de las personas del refugio a quienes se les abrieron carpetas de investigación, pero “seguirán sus cauces legales”.

Se respetará y acatará lo dictado por el juicio civil iniciado por la Fundación Haghenbeck.

Mesas de trabajo con la comunidad de refugios y rescatistas para atender inquietudes y peticiones de la comunidad animalista de la CDMX.

Participación activa del Refugio Franciscano y demás animalistas para la realización de una “nueva normativa” que requiere la CDMX por el bienestar animal.

Finalmente, el Refugio Franciscano aseguró que pronto responderá a los señalamientos hechos por la CDMX donde acusan las pésimas condiciones en que estaban los rescatados en sus instalaciones.

Comunicado del Refugio Franciscano sobre acuerdos con gobierno de la CDMX. (@Ref_Franciscano)