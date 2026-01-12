La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Clara Brugada desmintió las “noticias falsas” sobre el Refugio Franciscano, asegurando que los animales rescatado están mejor que antes.

Asimismo, rechazó que la CDMX esté interesada en el terreno donde estaba el Refugio Franciscano en Cuajimalpa.

Clara Brugada aclara el desalojo del Refugio Franciscano

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot) junto con otras autoridades de la CDMX desalojaron el Refugio Franciscano, tras la determinación de un juez.

En busca de aclarar las “noticias falsas” sobre los hechos ocurridos en diciembre de 2025, Clara Brugada habló del Refugio Franciscano.

La jefa de gobierno de la CDMX señaló que el desalojó se dio por orden de un juez ante denuncias de maltrato animal, mismas que confirman sí se vieron al ir al lugar.

Ante ello, aseguró que los más de 800 animales rescatados están en mejor condiciones que en las que se encontraban

“Se recató a más de 800 animalitos del Refugio Franciscano y se rescató por mandato de un juez que nos obliga al gobierno de la ciudad (CDMX) porque se certificó que había problemas de maltrato animales y efectivamente”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

Por otra parte, sostuvo que los rescatos tienen:

Atención médica

Alimentación adecuada

Espacios amplios para convivencia

Asimismo, Clara Brugada pidió a la ciudadanía confiar en que la CDMX garantiza “el bienestar” de los animales.

Salimos del gabinete de seguridad convocado por nuestra presidenta @Claudiashein con buenas noticias: en la ciudad seguimos disminuyendo los delitos de alto impacto.



Aprovecho también para informar a la población que no caiga en noticias falsas ni en mentiras; nuestro interés… pic.twitter.com/cAGEdNRpPz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 12, 2026

Clara Brugada rechaza que la CDMX esté detrás de departamentos de B Grand

La jefa de gobierno aclaró que los animales rescatados del Refugio Franciscano están siendo bien atendidos por la CDMX y rechazó que estén detrás de la inmobiliaria B Grand.

Se argumenta que quien habría hecho la venta desde Fundación Antonio Haghenbeck a B Grand tendría negocios con la CDMX, pero Brugada ya lo negó.

Asegurando que se trata de “un conflicto entre particulares” Clara Brugada aseguró que la CDMX no tiene ningún interés por el terreno propiedad de Antonio Haghenbeck con el que se disputa B Grand.

“No nos interesa ese predio, ese es un pleito particular entre dos instituciones, así que no te engañen. Así que no te engañen y te digan que el gobierno [de la CDMX] quiere quitar el terreno”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX.

Asimismo, aseguró que se compromete a que en el terreno donde estaba el Refugio Franciscano -en su administración- no se dará permiso para la construcción de proyectos inmobiliarios como se rumoraba que G Brand haría.