La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México (CDMX), Julia Álvarez Icaza, desmintió la versión del empresario Ricardo Salinas Pliego sobre el Refugio Franciscano.

Y es que a través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego aseguró que los animales serían “exterminados”, luego de que fueran trasladados del Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero a otro sitio por personal de la CDMX.

Álvarez Icaza responde a Salinas Pliego y revela paradero de animales del Refugio Franciscano

Julia Álvarez Icaza respondió a Salinas Pliego y desmintió su versión sobre el futuro de los animales del Refugio Franciscano.

El empresario aseguró que los más de 100 perritos serían “exterminados”, acusando al gobierno de la CDMX de “no tentarse el corazón" con los animales ni con las personas.

Fue así que Álvarez Icaza externó que esta versión era un total mentira y reveló que los perritos fueron trasladados en resguardo a un albergue temporal.

Álvarez Icaza desmiente versión de Salinas Pliego sobre el Refugio Franciscano (Captura)

La funcionaria precisó que este se ubica en la propia alcaldía GAM, y se trata del albergue Utopía.

Julia Álvarez Icaza señaló que los perritos no se moverán de dicho lugar e invitó a la población a no dejarse llevar por lo que calificó como “provocaciones” de quienes dijo tienen otros intereses.

En este sentido, la secretaria de Medio Ambiente de CDMX compartió fotografías de los perritos, los cuales fueron atendidos por personal veterinario a su arribo al albergue Utopía.

De esta forma reiteró que los animales no fueron trasladados a otro sitio, y que estos estarán en dicho lugar bajo evaluación médica.

En este lugar, Álvarez Icaza detalló que los perritos se encuentran en espacios que son adecuados para ellos y tendrán supervisión constante por su bienestar.