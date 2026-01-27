Manuel Talayero Pariente es un diputado local joven y activo del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México. Con formación en Derecho y enfoque en políticas ambientales y de bienestar animal. Continúa leyendo si quieres conocer más acerca de su trayectoria.

¿Quién es Manuel Talayero Pariente?

Manuel Talayero Pariente es un diputado local de la Ciudad de México, representante del Distrito XXI y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Forma parte de la III Legislatura del Congreso capitalino, donde participa en la formulación y discusión de iniciativas con enfoque ambiental, social y urbano.

¿Qué edad tiene Manuel Talayero Pariente?

Manuel Talayero Pariente nació el 2 de febrero de 1989 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Manuel Talayero Pariente tiene esposa?

No hay información oficial sobre si Manuel Talayero Pariente tiene pareja; sin embargo, hace un año compartió una fotografía junto a una mujer de nombre Regina con quien mantenía una relación.

Manuel Talayero, diputado local del PVEM en CDMX (Ig:@talapariente)

¿Qué signo zodiacal es Manuel Talayero Pariente?

Al haber nacido el 2 de febrero, Manuel Talayero Pariente es Acuario, signo que se caracteriza por ser original, independiente, visionario e innovador.

¿Manuel Talayero Pariente tiene hijos?

No hay información sobre si Manuel Talayero Pariente tiene hijos; sin embargo, no hay publicaciones que den indicios de que sí tiene.

¿Qué estudió Manuel Talayero Pariente?

Manuel Talayero Pariente estudió derecho en la Universidad Anáhuac, lo cual le da formación profesional en legalidad y administración pública. Además, cuenta con un diplomado en Marketing Político.

¿En qué ha trabajado Manuel Talayero Pariente?

Manuel Talayero Pariente se ha desempeñado en la administración pública y privada, destacando cargos como: