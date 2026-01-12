El desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa tendría detrás la venta de los terrenos a la inmobiliaria B Grand para la construcción de departamentos de lujo.

Sin embargo, el que se desconozca el paradero de los perros y gatos que albergaba el Refugio Franciscano ha llevado a señalar a quien habría hecho mal uso de la Fundación Antonio Haghenbeck para la venta del terreno.

Refugio Franciscano fue desalojado por proyecto inmobiliario de B Grand

El desalojo del Refugio Franciscano de la Fundación Antonio Haghenbeck tendría detrás la venta del terreno a la inmobiliaria B Grand.

Según información compartida por los periodistas Ricardo Raphael y Elena Chávez, el desalojó tuvo detrás la venta de un terreno de 16 hectáreas por 620 mil pesos a la inmobiliaria B Grand.

El proyecto que ocupará el lugar donde se albergaba a 1095 perros, tendrá la construcción de departamentos con un campo de golf, gimnasio y otros lujos para los residentes.

Protesta por el desalojo del Refugio Franciscano. (Facebook/refugiofranciscanoac)

La inversión que B Grand tendría en estos departamentos se dice es de más de mil millones de pesos, contra los 620 mil pesos que pagó en 2020 por el terreno del fallecido Haghenbeck.

Asimismo, se le suma que las acciones de la venta del terreno del Refugio Franciscano va en contra de lo que Haghenbeck plasmó en su testamento.

La responsable de la venta del terreno del Refugio Franciscano a B Grand

Se dice que el desalojo del terreno donde estaba el Refugio Franciscano se dio por la venta a la inmobiliaria B Grand a cargo de supuestamente, Carmela Rivero.

Según documentos filtrados, Carmela Rivera es quien habría ido contra la voluntad de Haghenbeck y habría creado con la fundación una empresa inmobiliaria que tendría negocios constantes con el gobierno de la CDMX.

La empresa de nombre Tavistock Properties S.A.P.I. de C.V. es quien habría cerrado el negocio con B Grand para la venta del terreno.

A ello se le suma que se desconoce el paradero de los perros y gatos que albergaba el Refugio Franciscano.

Asimismo, a pesar de que se argumenta que fueron trasladados a un terreno en Texcoco tras la venta de este terreno en Toluca, Carmela Rivero no habría hecho la compra ni la construcción de un nuevo refugio a donde llevarían a los rescatados.

Tanto Gina Rivara como Patricia Enríquez, directoras del Refugio Franciscano, desconocen el paradero de los 1095 perros que cuidaban descartándose que fueron llevados a un refugio en el Ajusco, además de que acusan que PAOT no vio por el bienestar de los animales.