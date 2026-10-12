Alessandra Rojo de la Vega aseguró que no teme enfrentarse a Citlalli Hernández por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.

De acuerdo con la alcaldesa, no importa quién sea el o la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc porque la ciudadanía deberá “comparar y decidir” qué tipo de gobierno quiere en las elecciones de 2027.

“Sea ella, sea otro nombre…que ellos decidan sus candidaturas, a nosotros nos toca gobernar. Alessandra Rojo de la Vega

Asimismo, aseguró que Morena busca “recuperar” una alcaldía que abandonaron y dejaron en el desorden.

“Da igual el nombre”: Alessandra Rojo de la Vega asegura que no importa si se enfrenta a Citlalli Hernández en 2027

Alessandra Rojo de la Vega señaló que Morena ha mandado posibles candidatos a Cuauhtémoc que “no han dado el ancho” y por ello buscan mandar a una figura nacional.

Tras hacer referencia a la posible candidatura de Citlalli Hernández a la Cuauhtémoc en 2027, la alcaldesa señaló que “da igual el nombre” porque no será una elección de personas, sino de formas de gobierno.

“Los 20 candidatos, candidatas que han mandado no han dado el ancho, hoy buscan mandar a una figura nacional, no se sabe. da igual el nombre” Alessandra Rojo de la Vega

De acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, en 2027 se disputará la elección entre la forma de gobierno anterior “o esta nueva forma de gobernar, donde estamos dando tan buenos resultados”.

Asimismo, aseguró que el suyo es “el mejor gobierno de la Ciudad de México y uno de los mejores a nivel nacional”.

Cabe señalar que hasta el momento Citlalli Hernández ha rechazado buscar una candidatura y ha aclarado que está concentrada en la designación de los coordinadores y coordinadoras de la Cuarta Transformación para las elecciones 2027.

Morena quiere recuperar la Cuauhtémoc, reconoce Rojo de la Vega

Por otra parte, Alessandra Rojo de la Vega señaló que Morena busca recuperar la Cuauhtémoc a pesar de haber mantenido la demarcación en el abandono.

“Buscan recuperar una alcaldía que por años vivió abandono, vivió desorden y la usaron para sus intereses personales y políticos” Alessandra Rojo de la Vega

Asimismo, acusó a los anteriores gobiernos de usar la alcaldía para su beneficio personal y político y no trabajar por la ciudadanía.

En este sentido, reclamó que ha sufrido persecución durante su gobierno, con requerimientos sobre su forma de gobierno.

Esto porque “están muy enojados” de que su gobierno cuente con el apoyo de la ciudadanía por el trabajo cercano que realizan.