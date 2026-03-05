El nombre de Fabiola Ricci Diesteles, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cobró mayor notoriedad luego de que dos de sus hijos fueran exhibidos con autos Audi, valuados en 1.5 millones de pesos cada uno.

De acuerdo con reportes, los autos de lujo fueron dados como regalo de cumpleaños, lo que ha generado revuelo dado que el valor de los dos autos es 21 veces el sueldo mensual de Fabiola Ricci.

Hijos Fabiola Ricci Diestel con autos Audi (Especial)

¿Quién es Fabiola Ricci?

Fabiola Ricci Diesteles una política mexicana, militante de Morena, quien se desempeña como la actual presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para el periodo 2024-2027.

En la elección de 2024 para la presidencia municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci destacó como una de las mujeres con más votos -con 24 mil- en la historia electoral de ese municipio durante la contienda.

Abogada de formación, Fabiola Ricci fue regidora del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, directora de Notarias del Estado de Chiapas, y en dos ocasiones, Diputada del Congreso del Estado.

Fabiola Ricci Diestel, (Especial)

¿Cuántos años tiene Fabiola Ricci?

Fabiola Ricci Diestel nació el 13 de diciembre de 1980, por lo que tendría 45 años en el 2026.

¿Quiénes son los hijos de Fabiola Ricci?

Los hijos de Fabiola Ricci, llamados Martín e Isaac Sánchez Ricci, han estado en el centro de una polémica luego de publicar en redes fotos con autos Audi de más de un millón de pesos cada uno.

¿Quién es el esposo de Fabiola Ricci?

De acuerdo con reportes, Fabiola Ricci se casó el año pasado con Héctor Adolfo de León Trejo, quien es líder del sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Fabiola Ricci, alcaldesa de San Cristobal

¿Qué estudió Fabiola Ricci?

De acuerdo con su currículum oficial legislativo, Fabiola Ricci Diestel estudió derecho y además tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales.

Su formación académica incluye:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Andrés Manuel José de Rojas

Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Andrés Manuel José de Rojas

Además, cuenta con una serie de cursos tomados entre de 2017 y 2020:

Criterios para la elaboración del programa anual de desarrollo e I-o-instrumentos archivístico

Curso internacional de bomberos

Congreso De Global Platform For Disaster Risk Reduction

¿En qué trabajó Fabiola Ricci?

Fabiola Ricci es Presidenta Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas desde el 1 de octubre de 2024.

Su experiencia laboral incluye:

Diputada local (2021-2024 y 2015-2018)

Directora del Archivo General y Notarías del Estado de Chiapas (2019-2020)

Regidora plurinominal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas (2011-2012)

Paso por el sector privado en Nissin Distribuidores (2009-2011)

Fabiola Ricci también trabajó como docente en la Universidad San Marcos.