Citlalli Hernández acusa a TV Azteca de una “entrevista a modo” a Alessandra Rojo de la Vega.

En entrevistas a modo en TV Azteca, Alessandra Rojo de la Vega se dedica a criminalizar la protesta social y feminista, esa misma lucha de la que en su momento se benefició para posicionarse. Citlalli Hernández, integrante de Morena

Vía redes, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena criticó a Alessandra Rojo de la Vega, quien charló con Manuel López San Martín en el noticiero Hechos AM.

En el programa matutino, Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones contra trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc durante una protesta de mujeres trans y trabajadoras sexuales el pasado viernes 9 de octubre.

Citlalli Hernández acusa a TV Azteca de una “entrevista a modo” a Alessandra Rojo de la Vega (@CitlaHM)

“Hubo preguntas que quedaron fuera”, asegura Citlalli Hernández sobre entrevista a Alessandra Rojo de la Vega en TV Azteca

Durante los señalamientos contra TV Azteca y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Citlalli Hernández puntualizó que de forma conveniente no se le realizaron algunas preguntas a Alessandra Rojo de la Vega.

Citlalli Hernández cuestionó la actuación de personal de la alcaldía como “grupo de choque” para dispersar a las manifestantes.

Además de que señaló que cuentas que respaldan a Alessandra Rojo de la Vega difunden discursos de odio contra la población LGBTTTIQ+.

Citlalli Hernández (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Incluso, mencionó las denuncias que hay sobre presunto financiamiento para irrumpir en la marcha de la Generación Z.

¿Quién autorizó que ‘personal de la alcaldía’ actuara como grupo de choque para dispersar a las manifestantes, sin respetar los protocolos correspondientes? ¿Está de acuerdo con que algunas cuentas de X que la respaldan difundan discursos de odio y mensajes discriminatorios contra la población LGBTTTIQ+? Tampoco le preguntaron qué responde a las denuncias que ya había sobre la forma en que desde la Alcaldía Cuauhtémoc se financió a golpeadores para irrumpir en la marcha de Generación Z. Citlalli Hernández, integrante de Morena

En su entrevista con Manuel López San Martín en Hechos AM, Alessandra Rojo de la Vega lamentó los hechos violentos contra personal de la alcaldía Cuauhtémoc.

Destacó que todo comenzó con denuncias a la comunidad LGBTTTIQ+ y que pese a sostener mesas trabajo durante cuatro horas, algunas de las propuestas no competen a la demarcación sino al gobierno de la Ciudad de México.

Lamentables hechos violentos contra las y los servidores de la alcaldía de Cuauhtémoc. Todo empezó como un acto de denuncias que han sufrido la comunidad LGBTQ+. A pesar de la mesa de trabajo, de las cuatro horas que estuvimos escuchando, de todas las propuestas que nos hacían o quejas que la alcaldía no puede atender. Son temas que competen a la Ciudad de México como temas de vivienda, de predios abandonados que quieren ocupar. Anotamos y no importó, se dejaron ir contra las servidores (públicos). Alessandro Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega puntualizó que las protestas derivaron en actos violentos contra trabajadores de su alcaldía.