Citlalli Hernández negó estar detrás de cualquier campaña anticipada, luego de que en la alcaldía Cuauhtémoc aparecieran pintas con el logo “CH”, similar al de El Chapulín Colorado.

Además, afirmó que por ahora está concentrada en sus responsabilidades internas como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“Lo dije hace unos días y hoy lo reitero. Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

En ese sentido, Citlalli Hernández sentenció que es falso que las pintas sean de su autoría, señalando que, cuando tenga algo distinto que comunicar, lo hará “de frente, como siempre”.

Citlalli Hernández niega campaña anticipada tras polémica con Grupo Chespirito (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández descarta buscar la alcaldía Cuauhtémoc

En un mensaje previo, Citlalli Hernández lamentó la circulación de información falsa, luego de que el Grupo Chespirito advirtió que no ha autorizado el uso de la imagen en propaganda política.

Además, aclaró que por ahora se mantendrá concentrada en sus actividades dentro de Morena, por lo que no buscará contender por la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones 2027.

En redes sociales se han difundido imágenes en las que una mujer con chaleco guinda pinta en el asfalto el logo CH, junto con su silueta y la leyenda: “Nos une”.

Grupo Chespirito no autorizó usar la imagen de El Chapulín Colorado en propaganda política (Especial)

Usuarios en redes sociales han atribuido estas iniciales a Citlalli Hernández, lo que causó que Grupo Chespirito se deslindara de cualquier partido, candidato o movimiento político .

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político” Grupo Chespirito

¿De quién es la propaganda “CH” en CDMX?

La propaganda con las siglas “CH” y elementos del Chapulín Colorado en la alcaldía Cuauhtémoc fue atribuida a Citlalli Hernández, pero la funcionaria se deslindó de dichas pintas.

Por ahora, no se sabe quién realizó las pintas y ningún responsable ha admitido su participación en la campaña.