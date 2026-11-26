Cuarto Vital, establecimiento ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentra en medio de la polémica luego de que una visitante denunciara la falta de protocolos de emergencia y presuntas irregularidades en el cuidado de los animales que participan en sus clases de yoga.

A través de redes sociales, la usuaria identiciada como Jenn Uribe relató que sufrió un accidente durante una sesión en la que una instructora colocó un conejo sobre su cuerpo.

En el video puede observarse como el animal cayó sobre su rostro y le provocó varios rasguños, incluso en el interior de la nariz, en donde la joven aseguró que no recibió atención adecuada porque el establecimiento no contaba con un botiquín de primeros auxilios.

Cuarto Vital es señalado por presunto maltrato animal

Además de cuestionar la atención que recibió, la usuaria que denunció un posible maltrato animal por parte de Cuarto Vital pues expresó preocupación por las condiciones de los animales.

Entre sus observaciones mencionó la presencia de una cabra embarazada, varios gatos pequeños y una perrita junto a un área con sangre en el piso, situación que relacionó con la falta de esterilización.

También señaló que colocar animales sobre los visitantes podría generarles estrés y provocar reacciones inesperadas, por ello, pidió que estas actividades cuenten con profesionales capacitados y medidas para garantizar el bienestar animal.

La polémica aumentó cuando la joven acusó a Cuarto Vital de responder con burlas a su reseña en Google Maps y publicar una fotografía suya sin consentimiento.

De acuerdo con algunos usuarios, el establecimiento de Cuarto Vital anteriormente también realizó actividades de yoga con cabras, lo que reavivó las críticas en redes sociales.

Hasta el momento, los señalamientos sobre presunto maltrato animal y negligencia corresponden al testimonio de la visitante y no constituyen hechos acreditados por una autoridad; sin embargo, en el perfil de Cuarto Vital exhiben videos de sus clases y actividades con estos animales.