Fue identificado como Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, el hombre que fue detenido el miércoles 11 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Tequila, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un ciudadano estadounidense buscado en Arizona desde abril de 2017 por operar una red de pornografía infantil internacional.

Cae “El Chucky 69” durante un operativo en Tequila, Jalisco; será extraditado a Estados Unidos

El miércoles 11 de noviembre, autoridades federales llevaron a cabo un operativo en Tequila, Jalisco, en el que se logró la captura de Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”.

Su localización tuvo lugar gracias a los trabajos de investigación e inteligencia entre agencias de seguridad de México y Estados Unidos.

Información del Servicio de Marshals señala a “El Chucky 69” como responsable de liderar una red de pornografía infantil internacional, con operaciones en países como México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Honduras y Haití.

Identifican al detenido en Tequila como “El Chucky 69”, estadounidense buscado en Arizona (Especial)

En este sentido, en 2023 una Corte federal con sede en Arizona juzgó en ausencia a “El Chucky 69” por este delito, determinando una sentencia condenatoria de 50 años de prisión.

Adicional, autoridades estadounidenses acusan a Adalberto Rodríguez por al menos 10 cargos de conducta sexual cometidos contra una menor de 12 años, así como abuso sexual continuo y exhibicionismo.

Debido a ello, “El Chucky 69” fue trasladado al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, para ser extraditado a Estados Unidos.

Adalberto Rodríguez será entregado a las autoridades de Estados Unidos, con el fin de que cumpla la condena que pesa en su contra en Arizona.