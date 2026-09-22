Por medio de un breve comunicado, Grupo Chespirito aclaró que no ha autorizado que se haga uso de la de imagen El Chapulín Colorado para propaganda política o en campañas de cara a las elecciones 2027.

“Grupo Chespirito informa que no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político” Grupo Chespirito

Así lo advirtió Grupo Chespirito al señalar que no hay ninguna autorización para que se utilice ni la imagen ni los elementos distintivos del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

La aclaración se emitió luego de la difusión de imágenes en las que se muestra que el logo de El Chapulín Colorado estaría siendo utilizado para promover a Citlalli Hernández en la alcaldía Cuauhtémoc.

Grupo Chespirito niega autorización para usar imagen de El Chapulín Colorado para propaganda política (chespirito_rgb/Instagram)

Grupo Chespirito niega haber autorizado que imagen de El Chapulín Colorado se use en propaganda política

Ante el inicio del proceso electoral 2027, distintos aspirantes a puestos de elección popular han comenzado a desplegar acciones de promoción de su imagen en busca de posicionarse.

En es tener, se difundieron por medio de redes sociales, algunas fotografías en las que se observa a personal de Morena realizando pintas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc con el conocido logo de El Chapulín Colorado.

Usan imagen de El Chapulín Colorado para propaganda política (Especial)

Sin embargo, tras la publicación de las imágenes, Grupo Chespirito emitió un comunicado en el que se deslindó de las acciones de propaganda político y advirtió que no ha autorizado el uso de la imagen del personaje para tales fines.

“Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno” Grupo Chespirito

En el desplegado, Grupo Chespirito resaltó que no existe ninguna autorización para que los elementos de El Chapulín Colorado se utilicen para hacer campañas políticas o de difusión de propaganda de ese tipo.

En ese sentido, indicó que ni ese ni ningún otro personaje de Roberto Gómez Bolaños tiene relación con partidos, candidatos o movimientos políticos, por lo que pidió preservar la identidad y espíritu de las creaciones del comediante.

Señalan a Citlalli Hernández por intentar usar logo de El Chapulín Colorado

El comunicado de Grupo Chespirito para aclarar que no autoriza el uso de la imagen de El Chapulín Colorado, se emitió debido a que Citlalli Hernández habría intentado utilizar el logo del personaje.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver que las pintas que militantes Morena han hecho en banquetas de la alcaldía Cuauhtémoc, incluyen las letras C y H dentro de un corazón.

Lo anterior en referencia a las iniciales del nombre de Citlalli Hernández, quien buscaría competir en las elecciones 2027 por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento la presidente de la Comisión de Elecciones de Morena no ha emitido ningún pronunciamiento o aclaración relacionada con los actos de propaganda que se le han atribuido.