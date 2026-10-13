Ariadna Montiel resaltó que Citlalli Hernández no ha confirmado si buscará o no una candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc en el 2027.

“Respecto al tema de la Cuauhtémoc, yo primero quiero decir que nuestra compañera Citlalli es una extraordinaria compañera, ella está dedicada a los muchos trabajos de la Comisión Nacional de Elecciones... Considero que si ella decidiera en algún momento, nos lo comunica” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena resaltó que Citlalli Hernández está enfocada en su responsabilidad con los trabajos de la Comisión Nacional de Elecciones.

Citlalli Hernández tendrá que informar si buscará la Cuauhtémoc, asegura Ariadna Montiel

Ariadna Montiel señaló que Citlalli Hernández comentará en su momento si buscará la candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

“A mí por ahora, ella no me ha comentado nada y está enfocada a su tarea y su responsabilidad” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha pronunciado en ningún sentido y se ha mantenido enfocada en su tarea y responsabilidad con Morena rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, destacó que si Citlalli Hernández quisiera competir por la coordinación de la Defensa de la Transformación en la Cuauhtémoc, deberá compartirlo con la dirigencia e inscribirse para el proceso interno.

Es decir, Citlalli Hernández tendría que participar en las encuestas para definir a los coordinadores en la CDMX.

En este sentido, llamó a los militantes que aspiran a una coordinación a que “se preparen para trabajar en el territorio al que quieran representar”.