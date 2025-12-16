El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que el lunes 15 de diciembre comenzó la implementación de mesas de trabajo con taxistas y empresas de transporte terrestre para buscar acuerdos.

De acuerdo con el AICM, esta iniciativa busca fortalecer el servicio de transportación terrestre que se ofrece en el aeropuerto, en línea con los principios de legalidad, transparencia y diálogo institucional.

AICM busca robustecer servicios de transporte con mesas de trabajo

El AICM dio a conocer que desde el lunes 15 de diciembre llevará a cabo mesas de trabajo con empresas, taxistas y otros permisionarios que actualmente operan en el aeropuerto.

Y es que a pesar de la oposición por parte de los concesionarios al ingreso de taxis por aplicación de cara al Mundial de Futbol 2026, el AICM señaló que los usuarios continúan utilizando estas plataformas.

De acuerdo con el AICM, el objetivo de las mesas de trabajo es:

mejorar la seguridad operativa

incrementar la eficiencia en el servicio

promover la modernización tecnológica

Todos estos puntos a partir del respeto por los estándares del entorno aeroportuario.

El AICM subrayó que estas mesas representan el inicio de una nueva fase de coordinación interinstitucional, cuyo enfoque principal será el bienestar de cada uno de los usuarios.

De igual forma, destacó su disposición para escuchar y analizar las propuestas de taxistas y empresas de transporte terrestre, buscando soluciones conjuntas basadas en la corresponsabilidad y la igualdad de condiciones.

Esta acción forma parte del compromiso del AICM, el cual busca mejorar el servicio y atender las necesidades de los usuarios.