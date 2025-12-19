El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la implementación de un operativo para la atención a pasajeros durante la temporada vacacional de invierno.

Debido al aumento de afluencia en el AICM por las vacaciones de invierno, se reforzará la atención a los pasajeros y el operativo se extenderá hasta el próximo 6 de enero de 2026.

AICM refuerza atención a pasajeros ante alta afluencia por vacaciones de invierno y obras en terminales

De acuerdo con la información, el AICM abrirá dos líneas telefónicas con WhatsApp para que los pasajeros envíen sus quejas, recomendaciones o solicitudes de apoyo en tiempo real.

Las líneas de atención en el AICM operarán las 24 horas del día y los números son los siguientes:

Terminal 1: 55 2859 4544

Terminal 2: 55 1245 7797

Este sistema de apoyo a los pasajeros no solo se da por la alta afluencia durante esta temporada, sino también por los inconvenientes que puedan surgir por las obras que se realizan en las terminales del AICM.

Por otro lado, el AICM aseguró que se mantiene activo el Programa Apoyo al Pasajero, integrado por 40 colaboradores, de los cuales 19 llevan sillas de ruedas para quienes lo soliciten.

Las personas de este grupo de apoyo están capacitados para brindar información sobre:

Ubicación de aerolíneas y oficinas

Áreas de Migración y Aduana

Servicios de taxis autorizados

Salas de última espera

Puntos de Inspección a Personas