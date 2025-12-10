AICM mantendrá sus operativos en contra de taxis de aplicación. Su director confirmó que no pueden recoger pasaje en la T1 ni en la T2.

Asegura que seguirán trabajando para evitar que los taxis de aplicación puedan acceder al AICM, pues tienen el compromiso con los taxis que pagan sus cuotas al aeropuerto.

Director de AICM confirma que taxis de aplicación no pueden recoger pasaje ni en la T1 ni en la T2

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fue cuestionado sobre los taxis de aplicación.

🚨🛫 "No se puede recoger pasaje en la T1 ni en la T2", destaca el almirante Padilla Olmos sobre el operativo contra taxis de aplicación en el AICM. Remata con las remodelaciones: "Nos responsabilizamos… las molestias de hoy serán un mejor aeropuerto mañana".



El almirante Juan José Padilla Olmos confirmó que se mantendrán los operativos en contra de taxis de aplicación.

Asimismo, señaló que este tipo de transporte no puede recoger pasaje en la T1 ni en la T2, pero sí pueden dejarlo en las áreas señaladas.

“Pueden dejarlo en áreas que ya están señaladas, pero no pueden recoger pasaje ni en la T1 ni en la T2” Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM

Joaquín López-Dóriga remarcó que algunos taxis de aplicación ocurren a técnicas como decir que van a recoger a un familiar para poder entrar al AICM .

El almirante Juan José Padilla Olmos se dijo consciente de esa clase de tácticas, pero destacó que ya están trabajando para evitar ese tipo de situaciones.

Es por ello que ya están adquiriendo cámaras con inteligencia artificial para determinar los carros que acuden constantemente al AICM.

“Es correcto. Estamos tratando de resolverlo con la adquisición de cámaras con inteligencia artificial para determinar con el número de placas cuántas veces ha ido un vehículo e implementar más medidas para evitar que estos servicios vayan a recoger pasaje al aeropuerto” Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM

El almirante Juan José Padilla Olmos destacó que mantienen un compromiso con los taxis que les pagan por trabajar en el aeropuerto.

“Nosotros tenemos el compromiso de atender a los taxis permisionarios que tienen sus compromisos, que pagan sus cuotas al aeropuerto” Almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM

Juan José Padilla Olmos asegura que las remodelaciones en el AICM son para mejorar la experiencia de usuario

Durante su conversación con Joaquín López-Dóriga, el almirante Juan José Padilla Olmos habló sobre las remodelaciones en el AICM de cara al Mundial del 2026 .

Juan José Padilla Olmos señaló que las remodelaciones son para mejorar la experiencia de usuario y tener un mejor aeropuerto no solo para el 2026, sino para muchos años más.

En su discurso, el director de AICM ofreció una disculpa a los usuarios del AICM por los inconvenientes generados de estas obras.

Juan José Padilla Olmos apuntó que será a finales de abril cuando concluyan las obras mayores, a tan solo unas semanas de que se lleve a cabo el Mundial 2026.