A través de un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) que administra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), niega que haya otorgado concesiones o permisos a empresa de transporte.

Esta controversia surgió tras notas de prensa donde se planteaba la presunta entrega de concesiones a una empresa de transportación terrestre que presta sus servicios en el AICM.

La Semar recuerda en este documento que no son la secretaría encargada de dar ese tipo de permisos.

Debido a que es el AICM el que cuenta con una concesión para administrar, operar, explotar y, en su caso, construir dicho Aeropuerto.

Por lo que niegan que la Dirección General -de la que se hace cargo la Semar-, direcciones o áreas de la entidad hayan realizado gestiones para asignar algún tipo de concesión, permiso o cualquier figura análoga y así favorecer a alguna agrupación.

Es por ello que la Semar precisa dentro de este comunicado que la autorización de los permisos de autotransporte federal, está a cargo y es facultad exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), conforme a sus atribuciones y funciones establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Por este motivo aclararon que en el AICM debe acatar las disposiciones que establece la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, así como las determinaciones emitidas por las autoridades competentes en materia de autotransporte federal.

Por lo anterior hacen hincapié a que en este año 2025 no se otorgó ningún tipo de nueva autorización, en relación a las notas que aseguraban que se había dado una concesión a una empresa de transporte terrestre.

En ese sentido recordaron que la entonces Comisión Federal de Competencia Económica reiteró a esta Entidad la necesidad de que las nuevas autorizaciones de acceso a zona federal se otorgaran mediante concurso abierto o proceso licitatorio a fin de evitar ventajas exclusivas a favor de alguna agrupación.