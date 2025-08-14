El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se mantuvo fuera del Top 5 de los aeropuertos más utilizados en México; sin embargo, la terminal aérea del poblado de Santa Lucía, en el Estado de México, sigue con avances importantes.

Hoy jueves 14 de agosto, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, reveló que en los primeros 6 meses de 2025, el AIFA transportó a 3.4 millones de pasajeros.

Apenas en abril de 2025, se informó que en sus primeros 3 años de operación, el AIFA logró transportar a casi 9 millones de personas, luego de la obra fue inaugurada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AIFA fue el octavo aeropuerto más usado en México en lo que va de 2025

La titular de la Secretaría de Turismo dio a conocer que, en los primeros 6 meses de 2025, el AIFA entró en el Top 10 de los aeropuertos más usados en México.

En ese marco, la secretaria federal explicó que en la primera mitad del año hubo un total de 94.5 millones de personas que transportaron por vía aérea en México.

Dado lo anterior, Josefina Rodríguez mostró una gráfica con la que señaló el siguiente Top 10:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) trasladó a 21.6 millones de personas Aeropuerto de Cancún a 15.6 millones Aeropuerto de Guadalajara a 9 millones Aeropuerto de Monterrey a 7.4 millones Aeropuerto de Tijuana a 6.3 millones Aeropuerto San José del Cabo a 4 millines Aeropuerto de Puerto Vallarta a 3.8 millones AIFA a 3.4 millones de personas Aeropuerto de Mérida a 1.9 millones Aeropuerto de León a 1.6 millones

En consecuencia, la secretaria de Turismo puntualizó que esto representó un aumento de 3.1% de pasajeros respecto al mismo periodo de 2024.

Aviones en el AIFA (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

AIFA transportó a 9 millones de pasajeros en su primeros 3 años de operación

Apenas en abril de 2025, el Gobierno de México informó que en los primeros 3 años de operación del AIFA, la terminal aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, transportó a 9 millones de personas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del aeropuerto, Isidoro Pastor, puntualizó el siguiente desglose en ese sentido: