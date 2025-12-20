En el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) tuvo lugar el intento de secuestro de un vuelo de Magnicharters que estaba a punto de despegar.

Acorde con lo señalado hasta el momento, sería el piloto el responsable de detener el vuelo de Magnicharters que iba con destino a Cancún, Quintana Roo; el AICM no ha confirmado.

Piloto retuvo el avión antes del vuelo de Magnicharters en el AICM

Según los primeros informes, el piloto del vuelo de Magnicharters se habría encerrado en la cabina cuando el avión estaba a punto de despegar desde CDMX.

Se desconoce la identidad del piloto; sin embargo, se ha señalado que habría comenzado a hacer demandas en el altavoz del vuelo de Magnicharters, lo que derivó en la alarma y molestia entre los pasajeros.

🚨#Actualización El caos en el AICM fue debido a que un piloto de Magnicharters, que tenía programado un vuelo a Cancún, fue despedido. El piloto retuvo la aeronave hasta que le dieran una solución.



Óscar Zúñiga vía @Radio_Formula.

pic.twitter.com/gOESQD24J4 — Azucena Uresti (@azucenau) December 20, 2025

Diversos videos que circulan en redes muestran que los pasajeros habrían exigido a personal del AICM dejarlos descender del vuelo de Magnicharters, ya que incurrían en un secuestro, esto mientras personal dialogaba con el piloto.

En un segundo video, se observa a los pasajeros en una sala de espera del AICM exigiendo soluciones al personal, derivado de la suspensión del vuelo de Magnicharters.

🚨Se reporta que un piloto de la línea, Magnicharters se encerró en la cabina de una aeronave estacionada en el AICM.



Servicios del Aeropuerto realizan protocolos de atención. Trasciende que el piloto reclama prestaciones laborales y de seguridad. pic.twitter.com/gnTAAr7InM — Azucena Uresti (@azucenau) December 20, 2025

Piloto que intentó secuestrar el vuelo de Magnicharters fue detenido en el AICM

De momento, el piloto que intentó secuestrar el vuelo de Magnicharters no ha sido identificado; sin embargo, trascendió que fue detenido por personal del AICM.

Acorde con lo señalado, el piloto fue puesto a disposición de la Agencia Federal de Investigación Civil y no se tiene actualización de su situación legal.

Medios como NMás señalan que el piloto se habría negado a continuar con las operaciones del vuelo de Magnicharters en exigencia a pagos retrasados.