La aerolínea Volaris canceló masivamente decenas de vuelos desde hace varios días, lo que ha traído grandes afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Volaris dio una explicación sobre las cancelaciones, pero cientos de usuarios ya han impuesto quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues sus vuelos se han demorado horas.

Cancelación de vuelos de Volaris desatan caos en AICM y otros aeropuertos de México

A través de redes sociales, Volaris informó que en los últimos 10 días se han cancelado varios vuelos en el AICM y otros aeropuertos debido a que el clima invernal no es óptimo.

Volaris resaltó que no han sido los únicos afectados, sino que otras aerolíneas se encuentran en la misma situación, pues las condiciones climáticas han afectados a aeropuertos en:

CDMX

Tijuana

Guadalajara

Puerto Vallarta

Bajío

Querétaro

Monterrey

Cancelaciones de vuelos de Volaris afectan AICM y otros aeropuertos de México (rede sociales)

Pese a esta aclaración, los usuarios han mostrado su descontento, pues llevan más de 10 horas esperando sus vuelos. Volaris ya ha ofrecido algunas opciones ante los reclamos:

Cambio de ruta

Cambio de vouchers

Reembolsos

Cabe mencionar que Volaris estaría en pláticas con los aeropuertos para que también ofrezcan una reducción en la tarifa de uso aeroportuario (TUA), así como otros descuentos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo se regularizará la situación en el AICM y en otros aeropuertos por las condiciones climáticas; sin embargo, el caos sigue creciendo.