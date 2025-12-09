México jugará el partido inaugural del Mundial 2026, pero surge la pregunta: ¿estará listo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para recibir a los equipos y miles de turistas? El almirante Juan José Padilla Olmos, director del AICM, informó que, a corte de diciembre, la remodelación del aeropuerto más importante del país tiene un avance del 20%.

Aunque se han presentado algunas eventualidades, como problemas inesperados al intervenir baños, que causaron el colapso de otros servicios, Padilla Olmos asegura que el esfuerzo valdrá la pena. “Para 2026, tendremos un mejor aeropuerto del que tenemos ahora”, enfatizó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, disculpándose por las molestias temporales.

Remodelación del AICM alcanza 20% de avance previo al Mundial 2026

El director anticipó que las obras estarán terminadas para finales de abril o principios de mayo de 2026, con el objetivo de que, a mediados de mayo, el aeropuerto funcione sin interrupciones para los pasajeros.

Se espera que para diciembre de este año los trabajos tengan un avance de entre 30 y 35%.

AICM cierra accesos 1 y 2 de la Terminal 1 (AICM)

Las mejoras incluyen el cambio de bandas para recoger equipaje, la renovación de salas de espera y pasillos de conexiones.

A pesar de los retos, Padilla Olmos subrayó que las molestias son inevitables, ya que el AICM no recibió el mantenimiento necesario durante 14 años. El esfuerzo en curso busca garantizar un aeropuerto más eficiente y moderno para los grandes eventos internacionales.