Un boletín informativo del Grupo Aeroportuario Marina sostuvo que los servicios de aplicación de taxis como Uber y Didi, no cuentan con autorización para operar en la zona federal del AICM.

En el escrito se detallaron algunas de las disposiciones a las que se someterá el transporte en la zona del aeropuerto.

Transporte terrestre en el AICM: anuncian operativos y nuevos puntos de venta

En el boletín se enlistaron las nuevas disposiciones que se llevarán a cabo en torno a la regulación del transporte en el AICM:

Operativos de la Guardia Nacional para evitar servicios irregulares Reubicación de la bolsa de taxistas de la Terminal 2 por nuevo estacionamiento en la zona Nuevos módulos de puntos de venta como parte del a remodelación en el aeropuerto Reubicación de puntos de venta que se encuentran en el área estéril de llegadas internacionales

AICM (AICM)

Ante la insistente preocupación de taxistas, se dejó en claro que los servicios de aplicación no cuentan con autorización para operar en el AICM.

Finalmente, se estableció que las obras de remodelación en el aeropuerto no afectarán a los servicios de transporte autorizado.

Por el contrario, se generarán instalaciones adecuadas para la operación de taxistas oficiales del AICM.

Taxistas del AICM denuncian competencia desleal de Uber y Didi

Los taxistas autorizados del AICM denuncian una desigualdad operativa frente a las plataformas, pues aseguran que ellos pagan permisos federales, cuotas aeroportuarias y seguros obligatorios.

Según el gremio, servicios como Uber y Didi funcionan ilegalmente y sin suficiente control gubernamental, ampliando operaciones en terminales aeroportuarias del país sin cumplir reglas equivalentes.

Por ello, exigen que autoridades federales se comprometan por escrito a hacer cumplir la ley y obliguen a plataformas digitales a respetar estándares legales iguales.