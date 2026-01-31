Si viajas desde el AICM, a partir del 29 de enero hay nuevo estacionamiento en Ciudad Deportiva.

Debido a los trabajos de remodelación en los estacionamientos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se abrió uno temporal.

Ubicación del nuevo estacionamiento en Ciudad Deportiva para usuarios del AICM

El nuevo estacionamiento para usuarios del AICM que se puede usar desde el 29 de enero, se ubica en la Puerta 6 de la Ciudad Deportiva. Su dirección es:

Viaducto Río de la Piedad 108, Colonia Ignacio Zaragoza, Iztacalco, 15000, Ciudad de México.

Dicho estacionamiento es de uso exclusivo para los pasajeros y acompañantes que viajen en el AICM, cuenta con una capacidad de 700 vehículos.

Las personas que usen el estacionamiento podrán usar el servicio gratuito de traslado al aeropuerto y viceversa, que cubre de la puerta 6 de Ciudad Deportiva a la Terminal 2 del AICM.

Usuarios que quieran llegar a la Terminal 1 podrán abordar el aerotrén y el autobús interterminal sin pase de abordar y gratis.

Las unidades que darán el servicio de traslado serán aquellas con el logo del Grupo Aeroportuario Marina.

El AICM exhorta a los viajeros a que conserven el boleto que les otorgue el operador del estacionamiento para cualquier duda que se tenga.

AICM (AICM)

¿Cuánto cuesta el nuevo estacionamiento en Ciudad Deportiva del AICM?

El precio del nuevo estacionamiento en Ciudad Deportiva para usuarios del AICM será de:

40 pesos por hora

350 pesos por día (tarifa máxima)

Los pagos pueden ser tanto en efectivo como con tarjeta bancaria.

Cabe señalar que el servicio del estacionamiento estará disponible desde el 29 de enero y hasta nuevo aviso , los siete días de la semana y las 24 horas del día.

En caso de que se requiera factura para el estacionamiento se debe enviar un correo electrónico a: facturacion@grupoodisa.com