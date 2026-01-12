El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha informado la suspensión de vuelos en la Ciudad de México (CDMX) ante la presencia de neblina que los obliga a parar el trabajo aéreo tanto de aterrizajes y despegues.

“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”. AICM

Ante la complicación climática, para los pasajeros, las recomendaciones del AICM son mantenerse en contacto con sus aerolíneas, así como revisar el estatus de los vuelos.

Asimismo, AICM pone a disposición de los pasajero la atención telefónica para orientación en tiempo real en los números:

Terminal 1: 55 2859 4544

Terminal 2: 55 1245 7797

Vivaaerobus también se suma a la suspensión de vuelos en AICM y AIFA

La aerolínea Vivaaerobus también se ha sumado a la suspensión de vuelos tanto en el AICM, como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por la presencia de neblina en las pistas desde las 5:15 de la mañana.

“Debido a las condiciones climáticas adversas por la presencia de niebla sobre la zona del Aeropuerto de Ciudad de México (AIFA), se han suspendido de manera temporal los despegues y aterrizajes en este destino”. Vivaaerobus

Neblina obliga al AICM a suspender vuelos en la CDMX (Vivaaerobus)

Ante las complicaciones climáticas, también la aerolínea Vivaaerobus solicitó a los usuarios pasajeros “ verifica la información de tu vuelo antes de salir de casa y extremar precauciones”.

Además, Vivaaerobus pone a disposición la consulta de vuelos a través de https://www.vivaaerobus.com/es-mx/flight-status, mientras que la reprogramación para quienes así lo deseen en: https://www.vivaaerobus.com/es-mx/manage/find-booking