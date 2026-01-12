Neblina obliga al AICM a suspender vuelos en la CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha informado la suspensión de vuelos en la Ciudad de México (CDMX) ante la presencia de neblina que los obliga a parar el trabajo aéreo tanto de aterrizajes y despegues.
“Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”.AICM
Ante la complicación climática, para los pasajeros, las recomendaciones del AICM son mantenerse en contacto con sus aerolíneas, así como revisar el estatus de los vuelos.
Asimismo, AICM pone a disposición de los pasajero la atención telefónica para orientación en tiempo real en los números:
- Terminal 1: 55 2859 4544
- Terminal 2: 55 1245 7797
Vivaaerobus también se suma a la suspensión de vuelos en AICM y AIFA
La aerolínea Vivaaerobus también se ha sumado a la suspensión de vuelos tanto en el AICM, como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por la presencia de neblina en las pistas desde las 5:15 de la mañana.
“Debido a las condiciones climáticas adversas por la presencia de niebla sobre la zona del Aeropuerto de Ciudad de México (AIFA), se han suspendido de manera temporal los despegues y aterrizajes en este destino”.Vivaaerobus
Ante las complicaciones climáticas, también la aerolínea Vivaaerobus solicitó a los usuarios pasajeros “verifica la información de tu vuelo antes de salir de casa y extremar precauciones”.
Además, Vivaaerobus pone a disposición la consulta de vuelos a través de https://www.vivaaerobus.com/es-mx/flight-status, mientras que la reprogramación para quienes así lo deseen en: https://www.vivaaerobus.com/es-mx/manage/find-booking