El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue reconocido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo.

De acuerdo con el informe de On Time Performance Review, el aeropuerto capitalino alcanzó indicadores del 86.55% en su margen de puntualidad para con los usuarios.

Entregan reconocimiento al AICM por su nivel de puntualidad en 2025

Se llevó a cabo un evento en el que el CEO de Cirium, Jeremy Bowen, entregó un galardón por el desempeño operativo del AICM.

El subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos, en representación del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, fue quien recibió el reconocimiento.

AICM (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Este es el segundo año consecutivo en el que el aeropuerto administrado por la Secretaría de Marina (Semar) mantiene el tercer puesto en el ranking internacional.

De acuerdo con la Semar, los indicadores de puntualidad del AICM han mostrado una marcada mejoría desde el 2022, año en el que asumieron la administración del aeropuerto:

2022: 76.01% de puntualidad

2023: 79.42% de puntualidad

2024: 84.04% de puntualidad

El reconocimiento se da en el marco de las obras de remodelación que han tenido en los últimos meses dos dterminales del aeropuerto.

Obras que se espera estén listas previo al Mundial de Fútbol 2026, donde México es parte de los organizadores.

