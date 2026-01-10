La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) emitió un comunicado afirmando que la dependencia no aseguró el predio del Refugio Franciscano y reiteró que “no tiene interés alguno en la propiedad”.

A través del comunicado, la Fiscalía de la CDMX afirmó que su actuación en el caso del Refugio Franciscano solo ha sido la de salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales rescatados.

“La actuación de las autoridades se ha limitado estrictamente a salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales, lo cual ha sido y seguirá siendo el único objetivo de la intervención institucional”.

Fiscalía de la CDMX aclara que no aseguró el predio del Refugio Franciscano

Derivado de las denuncias ciudadanas por maltrato animal, la Fiscalía de la CDMX intervino el predio del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, el pasado 7 de enero.

La Fiscalía de la CDMX aclaró que no aseguró el predio del Refugio Franciscano debido al proceso civil en curso y se deslindó de las controversias que giran en torno al caso.

Asimismo, la Fiscalía de la CDMX recordó que tras su intervención y la de peritos especializados en medicina veterinaria forense, se acreditó actos de maltrato animal en el Refugio Franciscano tales como:

Hacinamiento severo

Insalubridad

Falta de atención veterinaria oportuna

Ausencia de control sanitario

Animales desnutridos y con enfermedades crónicas sin tratamiento

Entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar .

Entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 murieron 21 animales del Refugio Franciscano y 57 fueron hospitalizados. Tras la intervención de la Fiscalía de la CDMX, 858 fueron trasladados a refugios temporales:

Refugio del Ajusco: 304 caninos Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 caninos Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 caninos

Fiscalía de la CDMX no aseguró el predio del Refugio Franciscano (Redes sociales)

Fiscalía de la CDMX no aseguró el predio del Refugio Franciscano (Redes sociales)

Fiscalía de la CDMX no aseguró el predio del Refugio Franciscano (Redes sociales)