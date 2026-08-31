Grecia Quiroz exigió que se abra una investigación penal formal contra los morenistas Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

“Pues ellos siguen estando desde sus cargos, no ha pasado absolutamente nada. Lo único que sucedió fue que los mandó llamar la fiscalía como testigos hasta una entrevista que les hicieron, pero realmente pues ahí paró todo, ahí quedó” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Según la alcaldesa de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán se ha limitado a citarlos como testigos, pese a que Carlos Manzo los señaló directamente antes de morir tras confrontaciones políticas.

Grecia Quiroz entregó pruebas en video y denunció intimidaciones previas al homicidio, mientras acusa que la investigación se ha politizado y solicitó que la FGR atraiga el caso Carlos Manzo.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo. (Especial)

Grecia Quiroz exige que se abra una investigación formal contra Morón, Godoy e Ignacio Campos

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del político asesinado Carlos Manzo, insiste en que se investigue a:

Debido a que su esposo los señaló directamente como presuntos responsables de cualquier atentado en su contra antes de morir.

Carlos Manzo sostuvo confrontaciones políticas “muy fuertes” con los tres políticos morenistas antes de su fallecimiento.

Quiroz denunció que, quince días antes de su homicidio, sujetos desconocidos con cascos acudieron en dos ocasiones a intimidar al exterior de su domicilio, un hecho que ocurrió justo después de que Manzo emitiera comentarios en contra de uno de estos tres funcionarios.

El 17 de febrero de 2026, la alcaldesa acudió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para presentar una denuncia formal y entregó 11 videos como prueba de las confrontaciones previas para sustentar que se abriera formalmente esa línea de investigación.

Grecia Quiroz acusa que la Fiscalía del Estado únicamente llamó a comparecer a Godoy, Morón y Campos en calidad de testigos para una simple entrevista de rutina.

“De hecho, ellos salieron, ellos mismos diciendo de la fiscalía, que pues ellos de qué iban a ser testigos, qué podían aportar para el tema de la carpeta de investigación y que no había nada que ellos pudieran decir” Grecia Quiroz

Criticó que las autoridades se conformaran con sus declaraciones de que “no tenían nada que aportar” y exige que se abra una línea de investigación penal formal hacia ellos.

Cuestionando por qué el reflector de las indagatorias se centra de forma desproporcionada en ella y en los miembros de su organización.

“Entonces yo lo que he dicho es que, lejos de una entrevista, pues se debe de abrir también esa línea de investigación. Como lo están manejando hacia este lado, debe de abrirse esa línea también hacia ellos (a Morón, a Godoy y al exalcalde de Uruapan)” Grecia Quiroz

Raúl Morón acude a la Fiscalía para abordar el asesinato de Carlos Manzo (Raúl Morón Orozco)

Grecia Quiroz cree que “cada día más lejos de la verdad” de lo qué pasó con el asesinato de Carlos Manzo

Respecto a la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz ha expresado posturas críticas muy claras y ha tomado acciones específicas ante las autoridades.

Quiroz ha manifestado de manera reiterada que ella es la principal interesada en que el homicidio de Carlos Manzo se esclarezca, y que ha estado en la mejor disposición de colaborar con las autoridades en todo momento.

“Yo estoy de acuerdo que todas las líneas de investigación se tienen que agotar. Si hay alguien que quiere que se esclarezca el tema del homicidio de Carlos, soy yo” Grecia Quiroz

A casi diez meses del asesinato, la alcaldesa siente que están “cada día más lejos de la verdad”.

Señala que, a pesar de que se han logrado algunas detenciones importantes, la fiscalía parece ir olvidando el verdadero objetivo de la carpeta de investigación conforme pasa el tiempo.

Debido a que considera que el caso en el estado de Michoacán se encuentra sumamente politizado, Grecia Quiroz solicitó formalmente a la presidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la carpeta de investigación para que se maneje en un ámbito más neutral.