El ciclo escolar 2026-2027 está por comenzar y con él llegarán los primeros días de descanso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por ello, miles de familias en México se preguntan qué días no habrá clases en septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que durante septiembre habrá dos fechas en las que los alumnos de Educación Básica no asistirán a clases.

¿Qué días no habrá clases en septiembre de 2026? Esto dice el calendario de la SEP

Durante septiembre de 2026 habrá dos fechas importantes para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que podrán descansar:

Miércoles 16 de septiembre: suspensión de labores por la conmemoración del Día de la Independencia de México

Viernes 25 de septiembre: se realizará una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Calendario SEP 2026-2027: ciclo escolar inicia el 31 de agosto y concluye el 9 de julio (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

En total, los estudiantes de Educación Básica tendrán dos días sin clases durante septiembre de 2026, según el calendario escolar de la SEP.

Aunque el 16 de septiembre caerá a mitad de semana, el viernes 25 de septiembre permitirá a los alumnos disfrutar del primer fin de semana largo del ciclo escolar 2026-2027.

Debido a que no habrá clases el viernes, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 28 de septiembre de 2026.

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre de 2026?

Además de los primeros días de suspensión de clases, el calendario escolar de la SEP también contempla el periodo vacacional de invierno para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027, las fechas son:

Inicio del receso escolar: lunes 21 de diciembre de 2026

Fin del receso escolar: martes 5 de enero de 2027

Así, las familias podrán comenzar a planear los primeros descansos y vacaciones contemplados en el calendario escolar de la SEP para el ciclo 2026-2027.