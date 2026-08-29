Carlos Bautista Tafolla dio a conocer su temor de que el celular de Carlos Manzo sea manipulado en caso de entregarse a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

“Sería como dar un cheque en blanco para que hagan lo que quieran”. Carlos Tafolla, diputado de Michoacán

El diputado del Movimiento del Sombrero cuestionó también el por qué la Fiscalía de Michoacán lleva el caso, pese a que fue un magnicidio hecho por el crimen organizado.

Argumentó que su postura se vería respaldada con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a que el sistema no está de su parte.

Carlos Tafolla teme manipulación del celular de Carlos Manzo si se entrega a la Fiscalía

Tras nueva solicitud de la Fiscalía de Michoacán y línea de investigación, Carlos Bautista Tafolla aseguró que no tienen garantías de que no manipulen el celular de Carlos Manzo.

Carlos Tafolla teme manipulación del celular de Carlos Manzo si se entrega a la Fiscalía (@GreciaMich2027)

Carlos Bautista Tafolla menciona que si bien la Fiscalía de Michoacán está en su derecho de solicitar el celular, el sistema ha demostrado estar en su contra, por lo que teme represalías.

Añadió que no ve razones en que la Fiscalía de Michoacán llevara el caso por un tema político, por lo que no existe la confianza para que no intenten atacar al Movimiento del Sombrero.

Por lo mismo, destacó la gravedad de que el celular de Carlos Manzo pudiera ser manipulado y lo que pasaría con el Movimiento del Sombrero o cualquier otra figura.

Resaltó que si tuvieran las garantías de que no se violentará el proceso con el celular de Carlos Manzo, sería el primero en preguntar por qué no se ha entregado.

Carlos Tafolla pide que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo para evitar politización

Asimismo, Carlos Bautista Tafolla aseguró que esperaban desde el principio que la Fiscalía General de la República atrajera el caso del asesinato de Carlos Manzo.

Carlos Tafolla agregó en este tenor que siguen a la espera de que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo, para evitar que siga siendo politizado, aunque desconoce por qué no lo ha hecho.