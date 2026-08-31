La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas detuvo a William Ariel “N” tras el ataque con explosivos registrado en Villa García el sábado 29 de agosto de 2026.

De acuerdo con las autoridades, el detenido se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ataque ocurrió sobre la carretera que conecta la comunidad de San Rafael de Ocampo, en el municipio de Asientos, Aguascalientes, con la cabecera municipal de Villa García, Zacatecas.

En el lugar fueron localizados artefactos explosivos de fabricación casera que habían sido colocados en una motocicleta abandonada.

Tras estos hechos, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados y establecer si existe una relación con el CJNG.

Un día después, el domingo 30 de agosto, se registró una segunda explosión en Zacatecas.

En esta ocasión, el ataque ocurrió frente a la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, donde fue utilizado un vehículo particular que contenía artefactos explosivos de fabricación improvisada.

Fiscalía de Zacatecas atribuye ataques en Villa García y Ojocaliente al CJNG

Cristian Paul Camacho, fiscal general de Justicia de Zacatecas, atribuyó los recientes ataques registrados en Villa García y Ojocaliente a integrantes del CJNG.

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal señaló que las últimas agresiones contra corporaciones de seguridad en la zona estarían relacionadas con este grupo delictivo.

“Las últimas agresiones que se han dado en contra las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación” Cristian Paul Camacho, fiscal general de Justicia de Zacatecas

🚨Se reportan 10 lesionados –dos en estado grave– tras la explosión de un coche en Ojocaliente, Zacatecas, me confirma el fiscal del estado Cristian Paul Camacho.



Hasta el momento no hay muertos, la situación está controlada, mientras las autoridades ya investigan.



El sábado… pic.twitter.com/kZgUWgmBT7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

De acuerdo con el fiscal, la cercanía entre Villa García y Ojocaliente, así como su ubicación respecto a Aguascalientes, llevó a las autoridades de ambos estados a mantener un operativo conjunto en la región.

William Ariel “N” es originario de Aguascalientes y, tras su detención en Zacatecas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido a la complejidad del caso, se prevé que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) pueda atraer la investigación.

Ataque en Ojocaliente ocurrió menos de 24 horas después de la detención de William Ariel “N”

Menos de 24 horas después de la detención de William Ariel “N”, durante la noche del domingo 30 de agosto, se registró una segunda agresión contra la Comandancia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

En este ataque fue utilizado un vehículo particular que contenía explosivos de fabricación improvisada, lo que provocó daños materiales y dejó personas lesionadas.

La Fiscalía de Zacatecas investiga si ambos hechos están relacionados. Una de las líneas de investigación contempla que el ataque contra la corporación de Ojocaliente pudiera estar relacionado con la detención de William Ariel “N”.

Hasta el momento, esta hipótesis forma parte de las investigaciones y no constituye una conclusión definitiva sobre los responsables del segundo ataque.

Fiscalía de Zacatecas señala reclutamiento de personas de otros estados

La Fiscalía de Zacatecas también señaló que varios de los presuntos integrantes que participan en agresiones contra corporaciones de seguridad en el sureste del estado serían personas provenientes de entidades vecinas.

Según las autoridades, estos individuos serían reclutados u operados desde otros estados por integrantes del CJNG.

El caso de William Ariel “N” es señalado por la Fiscalía como parte de este patrón, debido a que el detenido es originario de Aguascalientes y fue localizado en territorio zacatecano tras el ataque en Villa García.

Ante estos hechos, las autoridades reforzaron los operativos de seguridad en la región con la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, además de mandos militares de la Quinta Región Militar.

La investigación sobre los ataques en Villa García y Ojocaliente continúa, mientras las autoridades buscan determinar si ambos hechos están relacionados y establecer la responsabilidad de las personas involucradas.