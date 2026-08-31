La prepotencia vuelve a relucir luego de exhibir a junior ebrio tras choque que sin más se deslindó con un “no sabes quién soy” por lo que ya lo llaman Lord Polanco.

Según testimonios en el lugar, los hechos ocurrieron la noche del domingo 30 de agosto sobre la avenida Horacio, en la colonia Polanco 1 Sección de la alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX, cuando un conductor de un vehículo de lujo impactó a una unidad de la plataforma Uber.

Al ser confrontado el junior se negó a cubrir los daños dejándose ver en estado inconveniente, pese a la presencia de un elemento de la policía.

“No sabes quién soy”: Junior ebrio se niega a pagar daños tras choque

Junior ebrio, apodado en redes sociales como Lord Polanco, se negó a pagar daños tras choque a vehículo de Uber presumiendo influencias.

En el video se puede ver al junior ebrio reaccionando de manera prepotente y agresiva tras el percance con conductor de Uber, intimidando con ser una persona “muy influyente”.

“No sabes quién soy, no sabes quién putas soy”, palabras del junior ebrio que repite varias veces, pese a la presencia de un policía que solo se le vio tratando de guardar la calma entre los implicados.

Asimismo, un junior más se hizo presente, con insultos y gritando ante los testimonios que criticaron la intimidación a la que además del choque fue expuesto el conductor de Uber.

Tras los hechos, en redes sociales, los internautas piden que se “haga magia” para lograr identificar al junior ebrio y exigir el reparo de los daños, además de la funa ante su deplorable comportamiento.