La Fiscalía de Michoacán solicitó a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, entregar los teléfonos celulares de Carlos Manzo, como parte de la investigación por su asesinato.

“La FGE notificó el requerimiento para la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos” Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía de Michoacán dijo que las investigaciones, diligencias, y líneas de investigación siguen en desarrollo.

Los avances y líneas de investigación fueron informados a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo a la par de la solicitud de celulares.

Polémica familiar en caso Carlos Manzo por celulares que resguarda Grecia Quiroz

El caso Carlos Manzo vive una nueva polémica familiar pues algunos miembros aseguran que los celulares guardan videos, mensajes y amenazas de criminales.

Juan Manzo, cuñado de Grecia Quiroz y funcionario del gobierno estatal, ha acusado a la alcaldesa de no entregar los teléfonos que tendrían pruebas las cuales podrían dar con los autores intelectuales.

Grecia Quiroz ha condicionado la entrega a que los dispositivos de comunicación a que sean revisados en su presencia.

Fiscalía de Michoacán: solicitud de celulares a Grecia Quiroz busca esclarecer asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán dijo que el requerimiento de los celulares de Carlos Manzo es para que sean procesados pericialmente como parte de las investigaciones que buscan esclarecer los hechos.

La solicitud de los celulares de Carlos Manzo, como otras actuaciones parte de la investigación, se basan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo al Fiscalía estatal.

La institución dijo que va a seguir realizando las diligencias ministeriales y periciales que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Su trabajo, aseguró la Fiscalía de Michoacán, se basa en principios como legalidad, objetividad, y respeto al debido proceso.