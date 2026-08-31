Gerardo Fernández Noroño niega que hubiera unanimidad en la elección de Higinio Martínez como presidente del Senado: “rompo la unanimidad del silencio”.

“Considero que hubiese sido sano un proceso de elección libre. Porque el propio proceso, sin ser maniqueo, planteaba dos maneras de hacer política y de ver la coyuntura” Gerardo Fernández Noroña

El domingo 30 de junio, Fernández Noroña compartió un comunicado donde expresó que no estuvo presente en la junta a puerta cerrada para elegir al dirigente de la mesa directiva del Senado de la República por cuestiones de salud.

Fernández Noroña se pronuncia contra designación de Higinio Martínez

Gerardo Fernández Noroña rompió con el conceso de Morena y asegura que la elección de Higinio Martínez como dirigente del Senado responde a los intereses de la oposición.

Trascendió que la elección de Higinio Martínez como dirigente del Senado había sido de forma unánime por parte de Morena y otras bancadas, lo cual fue desmentido por Noroña.

Fernández Noroña agradeció a quienes lo apoyaron y asegura que escuché diversas opiniones sobre la designación del dirigente de la mesa directiva, por lo que la decisión final estuvo muy lejos de la unanimidad, según su percepción.

Fernández Noroña se pronuncia por elección de Higinio Martínez (X/@fernandeznorona)

El senador menciona que la elección debió ser libre y recordó que durante su dirigencia en el primer año de la legislatura hubo buenos resultados.

“Tuve la oportunidad de presidir la Mesa Directiva el primer año de esta legislatura. No hemos hecho un balance colectivo de ese desempeño, pero considero que se realizó un buen trabajo. Solo con haber sacado la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la valoración es positiva. Hice una conducción seria, respetuosa y firme. El debate siempre se realizó abiertamente” Gerardo Fernández Noroña

Fernández Noroña expresó que además de tener problemas de salud, decidió no acudir a la elección de la sucesión de la dirigencia del senado por su desacuerdo en la elección.

Fernández Noroña comparte su postura tras la elección del dirigente del Senado (X/@fernandeznorona)

Así fue el paso de Gerardo Fernández Noroña como dirigente del Senado

Gerardo Fernández Noroña recordó su gestión como representante del Senado durante el primer año de la LXVI Legislatura.

El senador fue elegido como dirigente en agosto de 2024 con 127 votos a favor y asegura que un periodo donde trabajó de forma seria, respetuosa y firme.

El político recordó en su comunicado la agresión por parte de legisladores del PRI y sigue reprochando que dicho acto no haya tenido un castigo.

“Detrás de los consensos se diluyen decisiones políticas de las qué, más tarde, nadie se hace responsable”, así cerró su carta Fernández Noroña.