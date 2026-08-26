La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán retomó la investigación sobre un presunto vínculo entre Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, y Samuel García Rivero, exdirector municipal de Relaciones Públicas y Protocolo durante la administración de Carlos Manzo, quien fue asesinado.

La nueva línea de investigación surge después de una ampliación de denuncia presentada por Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular de Carlos Manzo y señaló un posible vínculo entre Quiroz y García Rivero.

Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán, explicó que la denuncia fue recibida recientemente y que la Fiscalía deberá agotar las líneas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.

“La denuncia se recibió apenas el día de antier, entonces se está haciendo el plan de investigación. Tenemos que agotar todas las líneas de investigación, si tenemos esta nueva información, obviamente tenemos que llevar a cabo la realización de los actos correspondientes y tratar de esclarecer la misma” Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán

🔴La Fiscalía de Michoacán abrió una línea de investigación contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para esclarecer sus posibles nexos con Samuel “N”, acusado de filtrar la agenda de Carlos Manzo al CJNG.



La indagatoria surgió tras la declaración de la exsecretaria del… pic.twitter.com/oDjurB73SC — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2026

Fiscalía de Michoacán ya investigaba el presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero

El vicefiscal señaló que la Fiscalía de Michoacán ya contemplaba entre sus líneas de investigación un posible vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero, aunque hasta ahora esta hipótesis no tenía la misma fuerza que otras líneas.

Sin embargo, tras recibir nueva información mediante la ampliación de la denuncia de Yesenia Méndez, la dependencia estatal continuará con los actos de investigación necesarios para determinar si existe alguna relación entre ambos.

“Dentro de las que ya se tienen, se tenía esta, no con tanta fuerza debido a que nunca fue señalada, pero, sin embargo, no se dejaron de realizar los actos de investigación para poder agotarla. Ahora que se tiene más información aportada a través de esta ampliación de denuncia es que podemos llevar a cabo más actos de investigación”. Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán

¿Qué declaró Yesenia Méndez sobre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero?

De acuerdo con las declaraciones de Yesenia Méndez, Grecia Quiroz y Samuel García Rivero mantenían una relación que se habría fortalecido después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

Méndez también afirmó que García Rivero llegó a Uruapan alrededor de octubre de 2024 y que Grecia Quiroz fue quien lo recibió, según su testimonio.

Posteriormente, de acuerdo con la declaración, Quiroz presentó a García Rivero como amigo suyo y señaló que había llegado por recomendación de ella para buscar un espacio laboral en el despacho de Carlos Manzo.

Estas declaraciones forman parte de la nueva información que la Fiscalía de Michoacán deberá analizar dentro de la investigación. Hasta el momento, el presunto vínculo entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero es una hipótesis de investigación y no un hecho acreditado por la autoridad.

Samuel García Rivero es señalado por presunta filtración de información

Samuel García Rivero, quien fue director municipal de Relaciones Públicas y Protocolo durante la administración de Carlos Manzo, ha sido señalado por la presunta filtración de la agenda del entonces alcalde al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo criminal es señalado por las autoridades como responsable del asesinato de Carlos Manzo.

Por ahora, la Fiscalía de Michoacán continúa con el plan de investigación derivado de la nueva denuncia y deberá determinar si la información aportada permite fortalecer esta línea y establecer alguna responsabilidad.