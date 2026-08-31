Luis Enrique Barragán Chávez, alias R5 o El Güicho, segundo al mando del Cártel de Los Reyes, fue abatido por fuerzas armadas durante un operativo en Michoacán.

Fuentes federales confirmaron la muerte al periódico Milenio; el evento tuvo lugar en el municipio Los Reyes, la madrugada de este lunes 31 de agosto de 2026.

Autoridades identifican a R5 como uno de los operadores más violentos de Cárteles Unidos, por lo que el agosto de 2025 fue incluido en la lista de sanciones de OFAC.

Se le responsabiliza directamente de la extorsión sistemática a productores de aguacate en los municipios de Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija en Michoacán.

En Estados Unidos fue un objetivo criminal prioritario, se encontraba entre los más buscados por su presunta participación en actividades de narcotráfico y delincuencia organizada.

Se ofrecía recompensa de hasta 3 millones de dólares a fin de dar con su paradero.

Abaten a R5, del Cártel de los Reyes (@milenio / X)

Alfredo Ramírez Bedolla confirma operativo en Michoacán

En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó la realización de un operativo en el municipio Los Reyes, Michoacán, encabezado por:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional (GN)

Guardia Civil

“Hubo un operativo donde se desató un enfrentamiento”, señaló el gobernador -de 50 años-, sin embargo, no confirmó la caída de R5.

En su lugar, explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado será quien proporcione el reporte general sobre lo ocurrido. “Ya están los agentes de la Fiscalía en el lugar”, añadió.

Y finalmente, advirtió que este operativo forma parte de la serie de acciones de seguridad realizados en los últimos meses en el estado contra objetivos prioritarios y redes de extorsión.

Operativos de seguridad terrestres y aéreos tienen como prioridad zonas como:

Peribán

Tingüindín

Tocumbo

Cotija

Los Reyes