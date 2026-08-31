El grupo criminal Los Tlacos sería el responsable del ataque a una familia que se negó a vender sus tierras en la comunidad Cerro de las Lumbreras.

De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió la mañana del 27 de agosto, cuando un grupo de hombres armados atacó una ranchería en la sierra de San Miguel Totolapan, Guerrero.

El ataque a 10 casas de la ranchería dejó como saldo al menos 6 muertos y varios heridos; el grupo criminal busca tomar el control de una zona de madera virgen.

Los Tlacos atacan a familia por rehusarse a vender tierra en San Miguel Totolapan

La mañana del jueves 27 de agosto un grupo armado atacó la ranchería de una familia en Cerro de las Lumbreras, San Miguel Totolapan, donde al menos 6 personas murieron.

El ataque atribuido a Los Tlacos provocó la muerte de 4 hermanos que, luego del asesinato, fueron calcinados.

Asimismo, una joven de 19 años con discapacidad murió a causa del ataque, además de un niño, que murió en el trayecto a un hospital de Atoyac.

La familia fue agredida por negarse a ceder o vender sus tierras a la delincuencia organizada.

Los Tlacos buscan apoderarse de 5 mil hectáreas de madera virgen para su explotación forestal, así como de sus cultivos de maguey destinados a la producción de mezcal.