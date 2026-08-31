El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó formalmente que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, entregue los celulares del fallecido Carlos Manzo para fortalecer la investigación de su homicidio.

“Creo que el contar ya dentro de la investigación de manera formal con el contenido del celular, los celulares de Carlos, son fundamentales” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Aunque ya existe un presunto autor intelectual bajo custodia, el mandatario subrayó que el contenido de estos teléfonos es vital para determinar el móvil del crimen y ofrecer justicia a los familiares.

Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó en la necesidad de una certeza total en los hechos para disipar cualquier duda sobre la transparencia de las indagaciones.

Alfredo Ramírez Bedolla insiste que es fundamental analizar celulares de Carlos Manzo para esclarecer su asesinato

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que los celulares de Carlos Manzo son pieza clave en la investigación de su asesinato.

🔴 “Necesitamos certeza total”, respondió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a las dudas del Movimiento del Sombrero sobre entregar los teléfonos celulares de Carlos Manzo.



En #AzucenaxFórmula, el diputado Carlos Bautista Tafolla cuestionó: “¿Qué nos asegura… https://t.co/I1lFn9U6Ky pic.twitter.com/Y0CzKVyC72 — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

Aunque las autoridades ya detuvieron a Ramón “N.”, alias “El R1” -señalado como el presunto autor intelectual del homicidio-, el gobernador insiste en que aún es necesario conocer qué motivó el ataque.

“Nos interesa saber la verdad, pero también cuál fue la motivación. El R1 dio la orden, pero necesitamos saber cuál fue la motivación, eso hay que diluirlo, hay que encontrarlo para que no quede duda de este asesinato” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Por lo que considera que el contenido de los dispositivos podría revelar finalmente la motivación detrás del crimen.

“En algún momento, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, fue requerida de manera voluntaria para entregar los celulares, no accedió, y en este caso es muy importante que no queden dudas, y la propia Grecia ha dicho que tiene dudas y creo que ya contar en la investigación con los celulares de Carlos puede darnos mayores indicios de lo ocurrido y creo que es lo que nos mueve, que tengamos la certeza total de lo ocurrido” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Se espera que la información contenida en los teléfonos brinde mayores elementos para reconstruir los hechos antes y después del homicidio.

Esto ayudaría a nutrir la investigación de “360 grados” que actualmente mantienen abierta las autoridades estatales y federales.

“La investigación del asesinato de Carlos Manzo continúa, no está cerrada, es una investigación 360 grados” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que el análisis de los celulares, en conjunto con la ampliación de declaraciones de diversos personajes, podría aportar datos suficientes para realizar más detenciones de personas implicadas en el crimen.

Destacó que la investigación del asesinato de Carlos Manzo debe mantenerse completamente ajena a los tiempos electorales y a las disputas políticas.

Su argumento central es que el caso no está cerrado y que se debe priorizar la justicia y la verdad por encima de la discusión partidista.

“Aquí creo que es muy importante separar los dos temas: la electoral es clara y la de justicia. Para todos es importante que no haya duda, y que no se frene la investigación por ningún motivo. Pedir que no se frene la investigación, que no se obstruya la investigación, porque se han abordado todas las líneas” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Entrega de celulares de Carlos Manzo genera tensión entre Grecia Quiroz y Alfredo Ramírez Bedolla

Las tensiones entre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, reflejan un profundo choque entre la exigencia judicial de transparencia y la desconfianza política en torno a la investigación del asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz García, ha manifestado públicamente tener dudas sobre el caso y la necesidad de que se entreguen los teléfonos celulares de su difunto esposo a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Quiroz y su entorno sostienen que esta presión podría tratarse en realidad de una maniobra política diseñada para frenarla a ella y debilitar al Movimiento del Sombrero.

Según las autoridades, la entrega de los dispositivos es indispensable para disipar cualquier incertidumbre y dar claridad definitiva tanto a la familia como a la sociedad.

Ramírez Bedolla utiliza la postura de la propia alcaldesa como argumento a su favor y señala que si la misma Grecia Quiroz ha manifestado públicamente tener dudas sobre el caso, la incorporación formal de los celulares es la única vía científica para despejar esas incógnitas y obtener “certeza total” sobre lo ocurrido.

“Esto nunca supuso que el caso estuviera cerrado, el caso está abierto, todo el proceso judicial está en marcha, no nada más la investigación de la Fiscalía sino el proceso judicial, las audiencias, y por supuesto que habrá ampliación de declaraciones” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Dentro del caso existen otras piezas bajo la mira, como Samuel “N”, un excolaborador de Manzo que actualmente está detenido bajo la sospecha de haber filtrado información sobre la ubicación del edil a los criminales, y el coronel Jiménez, jefe de escoltas que se encuentra prófugo.

Los celulares podrían aportar pistas cruciales sobre estas interacciones y la posible participación de la delincuencia organizada.