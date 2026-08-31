Al cierre de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum consolidó su aprobación ciudadana en 73.0%, coronando un mes de estabilidad en sus niveles de respaldo.

El repunte de 1.5 puntos porcentuales respecto a la semana previa refuerza la percepción positiva hacia su administración.

En contraste, la crisis política de Sinaloa marca un escenario adverso: el 61.4% de los mexicanos exige la salida definitiva del gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de intentar retomar funciones para conservar el fuero.

Claudia Sheinbaum consolidó su aprobación ciudadana en un 73.0% al cierre de agosto de 2026 (SDPnoticias)

Repunte en la aprobación de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la encuesta de MetricsMx correspondiente al 26 de agosto de 2026, la aprobación de Claudia Sheinbaum mostró un incremento de 1.5 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, situándose en 73.0% (de los cuales el 58.1% aprueba “mucho” y el 14.9% aprueba “algo”).

Con este resultado, la presidenta de México corona un mes de alta estabilidad en sus niveles de aceptación, los cuales oscilaron previamente entre el 71.1% y el 72.1% en las primeras semanas de agosto. Por su parte, la desaprobación total se mantiene acotada en un 18.7%.

Claudia Sheinbaum consolidó su aprobación ciudadana en un 73.0% al cierre de agosto de 2026 (SDPnoticias)

Exigen la salida definitiva de Rubén Rocha Moya

El escenario político en Sinaloa ha generado un fuerte posicionamiento de la ciudadanía.

Ante los señalamientos que enfrenta el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, una holgada mayoría de los encuestados exige que deje la gubernatura de manera permanente:

Un 61.4% afirma que debe separarse definitivamente de su cargo.

Un 20.2% opina que debe permanecer bajo su nueva licencia mientras se desahogan las investigaciones correspondientes.

Únicamente un 13.9% considera que debe regresar al puesto en tanto no exista una sentencia judicial formal en su contra.

Rubén Rocha Moya: 68.9% pide que se separe definitivamente del cargo (SDPnoticias)

Asimismo, el estudio indagó sobre las motivaciones que tuvo el gobernador con licencia de Sinaloa para intentar retomar sus funciones.

Al respecto, el 44.4% de la población cree que Rubén Rocha Moya buscaba regresar principalmente para conservar el fuero y protegerse legalmente.

En menor medida, el 16.0% atribuyó su acción a que consideraba tener derecho a concluir su mandato, el 10.1% lo interpretó como un desafío a la autoridad de Claudia Sheinbaum, y un 9.3% estimó que contaba con el respaldo de López Obrador.

El 44.4% de la población cree que Rocha Moya buscaba regresar principalmente para conservar el fuero y protegerse legalmente (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta de MetricsMx

Los datos de la última medición corresponden a una encuesta telefónica automatizada realizada el 26 de agosto de 2026 a 800 mayores de edad en México.

El estudio cuenta con un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, empleando un muestreo probabilístico basado en la lista nominal de electores del INE con corte al 13 de agosto de 2026.