El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México investiga el ataque con un artefacto explosivo registrado en Ojocaliente, Zacatecas, y anunció el reforzamiento de la vigilancia en el municipio para proteger a la población.

El pasado domingo 30 de agosto de 2026, se registró una agresión con un artefacto explosivo colocado en un vehículo particular estacionado afuera de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas.

El ataque dejó 10 personas heridas, entre ellas policías municipales, además de daños materiales en 17 inmuebles cercanos.

Tras la explosión, autoridades estatales y federales acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras investigaciones.

Tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

Gabinete de Seguridad reforzará vigilancia tras ataque en Ojocaliente

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que reforzará la vigilancia en Ojocaliente con el objetivo de proteger a la población.

Asimismo, señaló que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad trabajan en coordinación con las autoridades estatales para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables del ataque.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por la explosión en Ojocaliente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y las autoridades federales mantienen las investigaciones para determinar quiénes participaron en la agresión.

Autoridades investigan posible relación entre ataques de Villa García y Ojocaliente

Los hechos ocurridos en Ojocaliente se registraron un día después de otro ataque en Villa García, Zacatecas, por lo que las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

El sábado 29 de agosto se registró una agresión en Villa García, donde fue detenido William “N”, un joven de 18 años originario de Aguascalientes, quien, de acuerdo con las autoridades, se habría identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un día después, el domingo 30 de agosto, ocurrió el ataque contra la Comandancia de Policía de Ojocaliente mediante la explosión de un artefacto colocado en un vehículo particular. El hecho dejó 10 personas heridas y daños materiales en 17 inmuebles.

Por estos acontecimientos, la Fiscalía de Zacatecas, en coordinación con autoridades federales, investiga si existe un vínculo entre las dos agresiones y busca identificar a los responsables.

Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer los ataques registrados durante el fin de semana en Zacatecas.